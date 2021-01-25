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25.01.2021 20:47
Рубрика: Власть

Расчет на своих

Планируется запретить перевод по исполнительным листам денег за границу
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Министерство юстиции РФ ведет работу над законопроектом, согласно которому деньги по исполнительным листам должны зачисляться исключительно на счета в российских банках. Об этом в ведомстве сообщили "РГ".

Несколько лет назад стало известно о новой схеме, которую используют для нелегальных операций: легализации темных средств, вывода средств за рубеж и т.д. Некая вновь созданная фирма открывает в банке счет, на который откуда ни возьмись начинают поступать средства. Затем к фирме официально подается иск, якобы она не отдает какой-то заем или что-то в том же роде. Сама фирма претензий не отрицает, стоически принимает поражение в суде и потом расплачивается по судебному иску. Таким образом деньги по судебным решениям могут быть выведены и за рубеж, причем на легальных основаниях.

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Подобные схемы активно выявляются и пресекаются соответствующими органами. Когда в ходе судебного разбирательства возникают подозрения, что речь о своего рода "договорном матче", к делу привлекается Росфинмониторинг. Но не всегда удается сразу разоблачить притворный иск.

Например, летом прошлого года МВД сообщило о выявлении и пресечении канала вывода средств за рубеж, по которому успели перечислить за кордон миллиарды рублей. Схема проста: одна подконтрольная фирма подавала иск в арбитражный суд к другой, такой же подконтрольной. Долг существовал только на бумаге, но документы были оформлены так, что у судов не было оснований отклонять иск. Ответчик, получив исполнительный лист, выплачивал все на заграничные счета.

Мошенники создают фиктивный долг и подают друг на друга иск, а взысканное переводят за рубеж

Теперь подобные схемы будут невозможны. Потому что взысканные деньги в любом случае останутся в стране, и желающим перевести их в дальние страны придется доказывать и законность происхождения средств, и правомерность своих желаний.

"Принятие данного законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода за пределы РФ, - рассказали в минюсте. - А также позволит снизить риски по перечислению денежных средств, взыскиваемых в рамках исполнительных производств, на счета, открытые в иностранных банках, с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет РФ".

Инициатива разрабатывается совместно с Банком России.

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