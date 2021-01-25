ЕК ужесточила правила путешествий по Евросоюзу

"Ситуация в Европе с новыми вариантами коронавируса заставила нас принять трудные, но необходимые решения. Мы должны обеспечить безопасность и запретить осуществление необязательных поездок", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, среди новых мер обязательное прохождение теста на COVID-19 за три дня до поездки, карантин по прибытии и обязательное заполнение каждым путешественником регистрационных форм пассажира, где будет указано его местопребывания. Кстати, эти формы еще предстоит разработать.

"Нам необходимо остановить распространение любых разновидностей вируса и обеспечить безопасность всех нас",- подчеркнула глава ЕК.

Она также отметила, что необходимо всеми возможными способами избежать закрытия границ и поддерживать работу единого рынка. "Люди сейчас как никогда нуждаются в доступе к товарам первой необходимости, таким как продукты питания или лекарства", - добавила фон дер Ляйен.