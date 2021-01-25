Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета

Еремей Аврутис, 23 года

Аврутис Еремей Моисеевич (10.02.1918 - июль 1941), политрук 165-й стрелковой дивизии.

До войны жил в Харькове.

Фото: Из архива Лилии Семеновны Карась-Чичибабиной

В 1932 году окончил Харьковскую 6-ю фабрично-заводскую семилетку. Работал фрезеровщиком на заводе.

С 1934 по 1936 год - студент рабфака Харьковского электротехнического института.

В 1936 году поступил на литературный факультет Харьковского университета.

Ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета.

Пропал без вести. (Приказ Главного управления кадров Министерства Вооруженных Сил СССР от 31 мая 1946 года N015118 "Об исключении из офицерского состава из рядов Красной Армии по данным Харьковского РВК").