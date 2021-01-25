Еще послужат: старые БТР-60ПБ можно сделать более современными

"Tiny hats on tiny heads"



A convoy of Special Reconnaissance Unit of Vietnam People Army moving on the road. It consists of BRDM-2 amphibious armored cars and BTR-60 armored personnel carriers. pic.twitter.com/zWw8rLaQR4 — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 24, 2021

Бронетранспортеры отличались высокой подвижностью и действовали совместно с танками Т-54 и Т-55. Башенный 14,5-мм пулемет КПВТ был способен уничтожать скрывающегося в джунглях противника на дистанции в 2000 метров.

В настоящее время "шестидесятые" являются самыми массовыми машинами такого класса в ВНА. Они находятся на вооружении соединений сухопутных войск и морской пехоты. Кроме них применяются еще более старые БТР-152. Есть также созданные на базе БТР-80 вездеходы ГАЗ-59037, используемые в чрезвычайных ситуациях.

По мнению военных экспертов, в существующем виде БТР-60ПБ устарели и нуждаются в модернизации. В России разработано несколько вариантов. Например, у одного из них башня с пулеметным вооружением заменена на боевой модуль с 30-мм стабилизированной в двух плоскостях автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и 30-мм автоматическим гранатометом АГ-17.

Вместо двух бензиновых двигателей ГАЗ-40П установлен один дизельный - ЯМЗ-236НЕ мощностью 230 л.с., благодаря чему с 500 до 800 км возрос запас хода.

Существует еще более радикально измененная версия, у которой моторно-трансмиссионное отделение перенесено в переднюю часть корпуса, а в корме появились люки для входа и выхода личного состава.

Конечно, такие улучшения не делают БТР-60 равноценным по своим возможностям новейшим бронетранспортерам, но существенно повышают характеристики по сравнению с базовым образцом.