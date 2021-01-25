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Рубрика: Культура

Есть ли Бог в "Солярисе" и "Андрее Рублеве"?

Текст: Елена Яковлева
Есть ли Бог в "Солярисе" у Лема и в "Андрее Рублеве" у Тарковского? Как он присутствует в текстах убежденного католика Толкиена? Не лучше ли сегодня подспудное присутствие Бога в художественном тексте вместо присутствия явного, как в средневековой литературе? Ответы на эти вопросы искали литературные эксперты, собравшиеся в Издательском совете Русской православной церкви для выяснения, каким должен быть образ Бога в современной литературе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Конечно, для православного христианина, это должен быть Бог Евангелия, - предупредил глава Издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент, напомнив при этом, что свидетельство о Христе требует большой духовной осторожности, чтобы не скатиться в профанацию.

Фото: ullstein bild via Getty Images
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Почти сразу был найден замечательный литературный пример современного разговора о Боге. Писатель Дмитрий Володихин вспомнил повесть Алексея Варламова "Рождение", в которой нет явления Бога в мир людей, и ангелы не сходят с небес, но так описано рождение из двух ненужных друг другу людей любящей семьи, что христианская тема звучит пронзительно, хоть и со всей необходимой духовной деликатностью.

Председатель правления Союза литераторов, писатель Николай Калиниченко напомнил об опыте фантастики, весь 20 век возвращавшейся от материального чуда (преклонения перед научно-техническим прогрессом и его могуществом) к чуду непостижимому, Божественному в творчестве Бредбери, Кларка, Толкиена, Булгакова. На вопрос "Если ли христианские мотивы в "Солярисе" Тарковского?" он ответил, что Бог точно есть в его же "Андрее Рублеве".

Писатель и литературный критик Глеб Елисеев напомнил о преобладании в фантастике атеистической картины мира. Историк Сергей Алексеев посчитал, что сегодня уместнее являть образ Бога через образ Промысла Божьего в мире. Писатель Далия Трускиновская, присоединившись к разговору онлайн, из Риги, и говоря об образе Бога в современной поэзии, напомнила о поджидающей неискушенного читателя ловушке: у тех, кто пишет канонично, не всегда получается поэтично, и наоборот. И предложила помнить разницу между поэтом и версификатором.

Писатель и критик Елена Федорчук уверена, что современная художественная литература может передавать идею о том, что мир сотворен Богом и человек предстоит перед Спасителем, и убеждает ее в этом творчество Светланы Кековой, Сергея Лукьяненко, Марины и Сергея Дяченко. Поэт Сергей Арутюнов рассказал об образе Бога в поэзии донецкого поэта и священника Дмитрия Трибушного.

Под конец разговора спохватились, что вовремя не вспомнили дающего едва ли не лучший пример присутствия христианских мотивов в современной литературе Евгения Водолазкина, чей "Лавр" попал в топ-10 книг мировой литературы о Боге. И конечно, с благодарностью упомянули Тимура Кибирова, с его классическим стихотворением "Их-то Господь вон какой...", и замечательным объяснением его: "Мне хотелось показать, что о Христе можно говорить, не впадая ни в кощунство, ни в …елейное стилизаторство, которое делает бессмысленным высказывание". Этим, пожалуй, и заданы пока самые внятные культурные контуры отношений к Богу и с Богом в современной литературе.

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