Это будет хит. Xiaomi готовит новый Mi Band 6, известны характеристики

В новой модели Xiaomi Mi Band 6 появится функция измерения уровня сатурации SpO2, а также другие возможности. Кроме того, дисплей браслета будет увеличен.

Как пишет Notebook Check, шестой Mi Band обзаведется поддержкой GPS, а размер матрицы будет больше 1,1 дюйма, которыми может похвастаться Mi Band 5. Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении инсайдеров изображения циферблатов - они имеют большее разрешение.

Еще одним нововведением (которое, впрочем, вряд ли оценят в России) станет поддержка голосового помощника Alexa от Amazon. Наконец, число видов активности, которые сможет поддерживать браслет для более точного подсчета калорий, вырастет до 30 и включит в себя зумбу, танцы, крикет, баскетбол и кикбоксинг.

Возможно, Xiaomi Mi Band будет поставляться в двух версиях - с поддержкой NFC и без нее. Ожидается, что анонс новинки состоится в начале лета этого года.