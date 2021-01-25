Евгений Астерман писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным

Родился в Мелитополе. Закончил 110-ю московскую школу. В 1938 году поступил в ИФЛИ на литературный факультет, на отделение западной литературы.
Писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным. Дружил с поэтом Марком Бершадским.
По документам Центрального архива Министерства обороны, погиб у деревни Мякота Износковского района Смоленской области.
Похоронен в г. Медыни (Калужская область) в братской могиле (мемориал "Танк Т-34-76").
Местонахождение литературного архива Евгения неизвестно.
Он погиб у города Медыни.
Боль моя - в слезах…
Навсегда закрылись молодые
Ясные глаза.
Михаил Исаковский