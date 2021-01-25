Евгений Астерман писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным

Евгений Астерман, 21 год

Астерман Евгений Михайлович (11.03.1920 - 25.02.1942), старший лейтенант, командир стрелкового взвода 1323-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии Западного фронта.

Фото: из семейного архива Павла и Евгения Лунгиных

Родился в Мелитополе. Закончил 110-ю московскую школу. В 1938 году поступил в ИФЛИ на литературный факультет, на отделение западной литературы.

Писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным. Дружил с поэтом Марком Бершадским.

По документам Центрального архива Министерства обороны, погиб у деревни Мякота Износковского района Смоленской области.

Похоронен в г. Медыни (Калужская область) в братской могиле (мемориал "Танк Т-34-76").

Местонахождение литературного архива Евгения неизвестно.

Он погиб у города Медыни.

Боль моя - в слезах…

Навсегда закрылись молодые

Ясные глаза.

Михаил Исаковский