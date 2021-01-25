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25.01.2021 09:34
Рубрика: В мире

Европе предрекли одиночество без России

Текст: Юрий Когалов
Европе необходимо наладить диалог с Россией, без нее решить самые острые проблемы не получится. Такое мнение выразил представитель Социал-демократической партии Германии, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.
Маттиас Платцек. Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images Маттиас Платцек. Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images
Маттиас Платцек. Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

В интервью медиагруппе Redaktions­ Netzwerk Deutschland он призвал европейских политиков начать работать над созданием совместной с Россией "архитектурой безопасности". По его словам, без РФ Европейскому союзу не удастся решить ни проблемы изменения климата, ни проблему беженцев, ни вопросы разоружения. Платцек выразил уверенность, что если не задуматься об этом сейчас, потом такая возможность будет утеряна, а Москва окончательно сблизится с Пекином, с которым у Запада сложные отношения.

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К тому же, "если США снова изберут "неправильного" президента - а такое может произойти - мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире", заявил Платцек.

"Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", - добавил немецкий политик. По его мнению, пришло время ЕС переосмыслить санкционную политику, которая нанесла ущерб обеим сторонам, привела к ухудшению отношений, а также росту угрозы военного обострения.

Примечательно, что этот призыв прозвучал в преддверии очередного заседания министров иностранных дел ЕС, на котором будет обсуждаться возможность введения новых санкций против России.

В мире Европа Германия Россия и Евросоюз

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