Центр европейской части России ждут туманы и возвращение морозов

В центральных областях европейской территории России температура в первой половине недели будет выше нормы на 10 градусов. Со второй же половины недели начнет холодать, но все равно будет теплее обычного для этого времени года градусов на 5-7.

В понедельник, 25 января, в столице установится плюсовая температура - 1-3 градуса. Временами небольшие осадки, местами туман. В центральных областях также ожидаются туманы, временами снег с дождем, температура от -1 до +4, рассказала "Российской газете " заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Туманы, как поясняет Паршина, возникают из-за того, что воздух сейчас очень теплый. Но, проходя над снегом, он охлаждается. Вода конденсируется и появляются туманы. Причем такие зимние туманы могут сохраняться по полдня. Летом такого не бывает. С понижением температуры вероятность возникновения этого природного явления будет уменьшаться. Туманы не только ухудшают видимость на дорогах, но еще и влияют на здоровье. В воздухе становится больше влаги, но меньше кислорода. Поэтому астматикам на улице будет находиться некомфортно.

По словам синоптика, во вторник и среду погода существенно не изменится. Холода в центр не пускает циклон, который будет перемещаться из Беларуси в Карелию. Этот циклон содержит в себе много теплого воздуха.

Однако 27 января в Московской области все-таки начнет подмораживать и ожидается сильная гололедица. Ночью следующего дня в столичном регионе возможно понижение температуры до -5. Днем будет -3..+2, небольшие осадки. В пятницу, 29 января, снег, ночью и днем 0..-5 . А 30 января, по предварительному прогнозу, ночью до -9, днем - от -5 до 0, небольшой снег.

Совсем другая ситуация за Уралом и в Сибири. В понедельник в Красноярском крае сильный мороз. На юге Таймыра -50. В Иркутской области ожидается -53-58. Сильный снег в Забайкальском крае. В понедельник и вторник аномально холодно будет в Якутске: ночью -52, а днем -50. Также 45-градусные морозы в начале недели ожидаются в Ханты-Мансийском округе, Новосибирской области, Томской области.