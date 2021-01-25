Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет вузам уже в ближайшее время вернуться к очному формату обучения, заявил в понедельник журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет", - сказал Фальков в ходе церемонии вручения Российской национальной премии "Студент года - 2021".

Отвечая на один из вопросов студентов, глава Минобрнауки отметил, что относится к дистанционному обучению как к вынужденной мере.

"Думаю, что в будущем мы вновь вернемся полноценно к хорошо знакомой нам форме обучения, когда мы сможем общаться с нашими коллегами, преподавателями", - цитирует министра "Интерфакс".