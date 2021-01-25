ФАС: "Лаборатория Касперского" в рекламе занижала цены на свои услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала недостоверной рекламу программного обеспечения (ПО) Kaspersky Password Manager, сообщающую, что продукт стоит 450 рублей. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Сообщение распространялось с 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года с помощью сервиса Яндекс.Директ. Однако с 12 августа 2020 года стоимость ПО Kaspersky Password Manager увеличилась до 900 рублей за лицензию на 1 пользователя за 1 год. В нарушение требования, установленного Законом о рекламе, после изменения цены ПО, реклама с указанием его стоимости в размере 450 рублей продолжала распространяться", - говорится в материалах ФАС.

Там также уточняется, что рассмотрение нарушения инициировано по обращению физлица с претензией к рекламе программного обеспечения.

В сообщении подчеркивается, что поскольку на момент рассмотрения антимонопольного дела "Лаборатория Касперского" прекратила распространение данных рекламных материалов, ФАС не стала выдавать предписание о прекращении нарушения.

"Вместе с тем, материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для вынесения постановления о наложении штрафа по факту нарушения ФЗ "О рекламе", - уточнил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.