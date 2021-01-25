Генпрокуратура выявила массовые нарушения приставов по взысканию алиментов

По поручению генпрокурора Игоря Краснова во всех регионах были проведены проверки соблюдения законов при исполнении судебных решений о взыскании алиментов на детей. Об итогах проверки "РГ" рассказали в Генеральной прокуратуре.

Проблема, как выяснилось, не только в нерадивых отцах, скрывающихся от детей, но и приставах, которые не всегда спешат разыскивать алиментщиков. Как напомнили в надзорном ведомстве, принудительным исполнением судебных решений о взыскании алиментов занимается Федеральная служба судебных приставов. Однако, по данным Генпрокуратуры, практика прокурорского надзора показывает, что не всегда судебными приставами-исполнителями обеспечивается надлежащее и своевременное исполнение таких судебных постановлений. Кроме того, были выявлены нарушения во время исполнительного производства, которые допускали сами приставы.

В частности, в отдельных регионах возбуждение исполнительных производств о взыскании алиментов затягивалось на полтора-два месяца вместо предусмотренных законом суток. Повсеместно прокуроры установили факты незаконного окончания, прекращения и приостановления исполнительных производств без проведения мероприятий по установлению имущества должников, на которое может быть обращено взыскание. Нередко при наличии оснований не принимались решения о временном ограничении на выезд должника из России, на пользование специальными правами, в том числе на управление транспортным средством. Во многих регионах имелись факты задержки перечисления взысканных денег на две недели и более.

Всего в ходе проверок прокурорами выявлено около трех тысяч нарушений законодательства при исполнении судебных решений о взыскании алиментов. В целях их устранения прокуроры опротестовали около 700 постановлений приставов и внесли свыше 800 представлений. По постановлениям прокуроров возбуждено 56 уголовных дел.

В ряде субъектов России были вынесены акты прокурорского реагирования, поскольку при наличии оснований приставами не проводился розыск должника. Например, прокуратура Горного района Якутии добилась объявления в розыск нескольких должников, местонахождение которых не было установлено на протяжении более года, организованы также мероприятия по розыску имущества, на которое может быть обращено взыскание.

В то же время Главное управление ФССП России по Санкт-Петербургу, объявив неплательщика алиментов в розыск, в течение полутора лет фактически его не искало. Приставы не направляли запросы в регистрирующие органы и не проверяли возможные места жительства должника.

Наряду с этим, как показали прокурорские проверки, приставы-исполнители не всегда использовали свои полномочия по привлечению должников к административной и уголовной ответственности за неисполнение судебных решений.

В Псковской области, например, из-за бездействия судебных приставов 64 должника избежали административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ о невыплате алиментов. В Южно-Сахалинске только по представлению прокурора территориальный отдел ФССП в отношении гражданина, задолжавшего алименты на несовершеннолетних детей, возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.

По представлению прокурора в Липецкой области возобновлено исполнительное производство о взыскании алиментов, неправомерно оконченное до достижения подростком совершеннолетия. Поводом для прокурорского вмешательства послужило полное уклонение судебных приставов от совершения исполнительных действий. Только после вмешательства прокуроров было установлено и арестовано имущество должника, который в течение 7 лет не платил алименты на сына. Сразу после этого должник погасил в полном объеме задолженность по алиментам на 418 тысяч рублей.

Прокурором в Кемеровской области внесено представление в связи с непринятием мер по установлению имущества должников, которые лишь периодически платили алименты на сумму меньше одной тысячи рублей. При этом имевшиеся у них автомобили никто не собирался арестовывать.

В Волгограде прокурор внес представление по факту длительного бездействия судебного пристава. Сразу после этого был наложен арест на здание, земельный участок, а также автомобиль, принадлежащие злостному неплательщику алиментов. Кроме того, судебными приставами допускались нарушения порядка ареста имущества должников и его оценки для продажи. Прокуратурами Чувашской Республики, Волгоградской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и другими установлены факты затягивания сроков передачи арестованного имущества на реализацию.