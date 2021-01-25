В Мексике найдена гигантская маска майя

Новости

В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции 19:45
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 19:33
В Москве арестован соучастник двойного убийства на свадьбе 19:14
Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V" 19:12
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 19:05
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой "холодной войны" 18:58
Во Владимире завели уголовное дело против мужчины, распылившего газ в сотрудника полиции 18:51
Россиянам разрешат ввозить в страну не более трех букетов цветов 18:30
Путин примет участие в открытии развязки в Химках 18:28
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях 18:04
Библиотека иностранной литературы показала фильм "Защитники наследия" 17:55
Госдума 26 января обсудит гаражную амнистию 17:44
В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в митинги 17:37
Путин выступит на форуме в Давосе 27 января 17:36
Названы самые популярные ж/д станции в столичном регионе 17:31
Володин призвал доверять президенту, а не фейкам о дворцах 17:28
Путин назвал интересной идею создания технопарков при вузах 17:19
В столице круглосуточно удаляют скопления воды на улицах 17:17
В Стамбуле вооруженный ножом мужчина ранил трех россиян 16:56
Крупнейшие музеи Москвы приняли в выходные почти 20 тысяч человек 16:42
В Индии за распространение слухов о вакцинации грозит уголовное наказание 16:42
"Фиорентина" предоставила Кокорину личного ассистента 16:21
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы 16:20
СМИ: На лыжника Большунова написали заявление в финскую полицию 16:19
Вход в Главный штаб Эрмитажа сделали бесплатным для студентов 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 18:28
Рубрика: Общество

В Мексике найдена гигантская маска майя

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мексике при проведении раскопок на полуострове Юкатан археологи обнаружили гигантское изображение неизвестного божества майя.

Фото: iStock
На Кипре найдено обросшее легендами святилище Аполлона

Как сообщает Live Science, археологи рассказали об открытии только сейчас, хотя сам артефакт был обнаружен еще в 2017 году. Гигантская маска размером с человека была найдена на археологическом участке Уканья, недалеко от современного города Мотул.

С тех пор исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) кропотливо работали над его восстановлением. Об открытии не сообщалось ради безопасности самого артефакта. Существовал риск того, что до него могли добраться и разрушить "охотники за сокровищами".

По сути, все это время ученые прятали историческую ценность от мародеров. Более того, в 2017 году археологи намеренно снова закопали эту маску, чтобы никто ее не обнаружил. А сами вернулись на место только после того, как нашли необходимое оборудование и финансирование. Работы по реставрации объекта были завершены недавно.

В процессе реставрации и консервации археологи укрепили хрупкие части маски, вернули в исходное положение те части, которые были смещены с течением времени. Кроме того, поверхность артефакта была тщательно очищена, что позволило вскрыть все узоры и даже сохранившиеся цвета.

Фото: iStock
В Эквадоре на древнем кладбище инков найдены загадочные артефакты

Сам артефакт порядком озадачил исследователей. Он датирован поздним доклассическим периодом майя (около 300 г. до н.э. - 250 г. н.э.). Маска представляет собой изображение лица неизвестного божества или какого-то очень важного человека, представителя элиты общества того периода времени.

"Маски, подобные этой, представляют лица людей с особыми чертами, которые могут быть связаны с божествами или персонами с выдающимся социальным статусом", - говорится в заявлении INAH .

Ученые уточняют, что подобные барельефы майя обычно размещали вокруг лестниц пирамидальных сооружений. Ранее археологи нашли похожие артефакты в Аканче и Исамале, но это первый подобный случай в Уканье. Кстати, в этом древнем городе расположены курганы, ради исследования которых был создан специальный проект. Не исключено, что какая-то часть этих сооружений имеет пирамидальную форму.

Интересно, что после реставрации археологи вновь "захоронили" маску. В INAH объяснили это тем, что данный памятник и археологический участок пока еще не имеют правовой защиты. Поэтому маску повторно спрятали от мародеров, чтобы обеспечить долгосрочное хранение уникального артефакта на месте, где он и был найден.

Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники В мире Северная и Центральная Америка Мексика

Главное сегодня

Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России