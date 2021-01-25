В Мексике найдена гигантская маска майя

В Мексике при проведении раскопок на полуострове Юкатан археологи обнаружили гигантское изображение неизвестного божества майя.

Как сообщает Live Science, археологи рассказали об открытии только сейчас, хотя сам артефакт был обнаружен еще в 2017 году. Гигантская маска размером с человека была найдена на археологическом участке Уканья, недалеко от современного города Мотул.

С тех пор исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) кропотливо работали над его восстановлением. Об открытии не сообщалось ради безопасности самого артефакта. Существовал риск того, что до него могли добраться и разрушить "охотники за сокровищами".

По сути, все это время ученые прятали историческую ценность от мародеров. Более того, в 2017 году археологи намеренно снова закопали эту маску, чтобы никто ее не обнаружил. А сами вернулись на место только после того, как нашли необходимое оборудование и финансирование. Работы по реставрации объекта были завершены недавно.

В процессе реставрации и консервации археологи укрепили хрупкие части маски, вернули в исходное положение те части, которые были смещены с течением времени. Кроме того, поверхность артефакта была тщательно очищена, что позволило вскрыть все узоры и даже сохранившиеся цвета.

Сам артефакт порядком озадачил исследователей. Он датирован поздним доклассическим периодом майя (около 300 г. до н.э. - 250 г. н.э.). Маска представляет собой изображение лица неизвестного божества или какого-то очень важного человека, представителя элиты общества того периода времени.

"Маски, подобные этой, представляют лица людей с особыми чертами, которые могут быть связаны с божествами или персонами с выдающимся социальным статусом", - говорится в заявлении INAH .

Ученые уточняют, что подобные барельефы майя обычно размещали вокруг лестниц пирамидальных сооружений. Ранее археологи нашли похожие артефакты в Аканче и Исамале, но это первый подобный случай в Уканье. Кстати, в этом древнем городе расположены курганы, ради исследования которых был создан специальный проект. Не исключено, что какая-то часть этих сооружений имеет пирамидальную форму.

Интересно, что после реставрации археологи вновь "захоронили" маску. В INAH объяснили это тем, что данный памятник и археологический участок пока еще не имеют правовой защиты. Поэтому маску повторно спрятали от мародеров, чтобы обеспечить долгосрочное хранение уникального артефакта на месте, где он и был найден.