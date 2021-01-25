ГК "Галс": поступления за 2020 год превысили 43 млрд рублей

Группа компаний "Галс" подвела итоги за 2020 год. Поступления от продажи недвижимости и арендной деятельности составили более 43 млрд рублей, превысив на 70% финансовые показатели 2019 года (24,2 млрд руб.).

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК "Галс"

Поступления от продаж жилой недвижимости составили 6,5 млрд рублей, поступления от продаж объектов инвестиционной недвижимости превысили 14 млрд рублей, поступления от арендной деятельности - 4,9 млрд рублей, поступления от проектов fee-development - 15,4 млрд рублей и др.

"За прошедший год Группа компаний "Галс" показала рост денежных поступлений от реализации недвижимости на 70% в сравнении с 2019 годом. Объем поступлений превысил 43 млрд рублей. В 2021 году мы будем работать над тем, чтобы сохранить и преумножить все достижения бренда, который уверенно завоевал доверие своих клиентов и партнеров, оставаясь самым современным интеллигентным девелопером на московском рынке недвижимости. На 2021 год намечено активное развитие четырех наших проектов - это, строительство административно-делового центра "Невская Ратуша" и Академии спорта "Динамо", разработка концепций бизнес-центра класса "А" на Дубининской улице и комплекса элитных апартаментов на Космодамианской набережной. В наших планах дальнейшее приобретение новых площадок и расширение линейки жилых и коммерческих проектов", - отметил Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент", член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы".

В премиальных проектах ГК "Галс" 2020 год стал годом активного спроса на апартаменты - элитный квартал "Сады Пекина" показал 48%-й рост продаж, а апартаменты в квартале De luxe резиденций "Театральный дом" продавались в 2 раза активнее, чем в 2019 году. Ключевым трендом года в сегменте загородной недвижимости стал стабильно высокий спрос на жилье вне городских стен. По итогам 2020 года, продажи в элитном коттеджном поселке "Березки River Village" на Рублево-Успенском шоссе выросли в 10 раз по сравнению с 2019 годом.

В середине 2020 года ГК "Галс" объявила о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса и формировании группы компаний "Галс" - держателей построенных активов и новых перспективных площадок внутри Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда "Девелоперские активы". Трансформация бизнеса позволила компании реализовывать проекты с применением новых механизмов финансирования и управления.

В 2020 году ГК "Галс" совершила ряд крупных сделок в сегменте коммерческой недвижимости. В начале года завершились сделки по продаже Гостиницы "Пекин" и отдельно стоящего двухэтажного здания в составе многофункционального комплекса Match Point на Кутузовском проспекте.

В августе 2020 года группа компаний подписала договор с "Управляющей компанией "Динамо" на осуществление всех функций технического заказчика и полного сопровождения проекта, а также разработку проектной документации по объекту Академия спорта "Динамо".

В ноябре 2020 года ГК "Галс" объявила о закрытии сделки по покупке участка на Космодамианской набережной, где на площади 2,4 тысячи кв. м планируется возвести комплекс элитных апартаментов.

В декабре группа компаний объявила о строительстве бизнес-центра класса А на Дубининской улице. Из 106 тыс. кв. м две трети займут офисы. 5 тыс. кв. м будут выделены под торговую инфраструктуру.

Перед новогодними праздниками была закрыта сделка по продаже одной из башен бизнес-центра SkyLight (башня "А") общей площадью 49 290 кв. м с подземным паркингом на 453 машиноместа.

В 2020 году ГК "Галс" признана победителем ежегодной премии WOW Awards 2020, а Бизнес-парк "Искра" в составе МФК "Искра-Парк" стал победителем сразу трех престижных конкурсов: "Лучший реализованный проект в области строительства", который ежегодно проводит Департамент градостроительной политики города Москвы, премии Arendator Awards 2020 и PROESTATE&TOBY AWARDS 2020.

Топ-менеджеры ГК "Галс" вошли в авторитетные рейтинги рынка недвижимости. В ТОП-5 рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" в рамках функциональных направлений вошли: Виктор Адамов, Екатерина Регеда, Ирина Бурдельная и Андрей Чернуха. В рейтинг самых перспективных молодых специалистов рынка недвижимости 40х40 по версии журнала CRE вошли Иван Зуев и Екатерина Регеда. Юридический департамент ГК "Галс" стал победителем престижной премии "Лучшие юридические департаменты 2020".

Подробная информация о проекте доступна на сайте: hals-development.ru

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"