Глава украинского МИД назвал Навального другом Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил поддержку Алексею Навальному, назвав его другом Украины. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

"То, что происходит сейчас в РФ, является важным и для интересов Украины... есть такая поговорка: враг моего врага - мой друг", - отметил Кулеба, слова которого приводит "Украина24".

Впрочем, глава МИД Украины тут же призвал украинцев не очаровываться Навальным, поскольку тот назвал Крым российским. За это в Киеве даже хотят потребовать извинений, если тот когда-нибудь окажется у власти в России. Но такую перспективу, судя по словам Кулебы, даже на Украине рассматривают как призрачную.