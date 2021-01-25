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25.01.2021 19:44
Рубрика: Власть

Живность по средствам

Госдума рассмотрит проекты экологических законов
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Уже в феврале состоится рассмотрение во втором чтении закона о беспрепятственном доступе к экологической информации всех желающих. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Такие сведения станут доступными для всех желающих.

"Этим законом будет гарантировано право на беспрепятственный доступ к информации о состоянии и качестве воздуха, почвы, водоемов, радиационном фоне, природоохранных мероприятиях и так далее", - сказал Владимир Бурматов. Ограничить доступ к такой информации можно будет только на основании закона о государственной тайне, добавил Бурматов. Раньше многие сведения скрывали, ссылаясь на коммерческие интересы.

Штрафы за плохое содержание животных могут составить до 200 тысяч рублей

Другой подготовленный законопроект лишит приставов права изымать домашних животных у должников.

"Кота беспородного - или даже породистого - нигде не продашь, а у хозяев забирают фактически члена семьи, - сказал Бурматов. - По сути, это циничный шантаж. Домашний скот конфисковывать запрещено, а питомцев - пожалуйста. Это противоречие надо устранить".

Маркировать мусоровозы в зависимости от класса опасности перевозимых ими отходов обяжет в случае принятия другой намеченный к рассмотрению законопроект.

30 млн рублей - стоимость типового приюта для бездомных животных

"В Кодекс об административных правонарушениях предлагаем внести нормы ответственности за жестокое обращение с животными, - сказал Владимир Бурматов. - Сейчас есть уголовная статья. Но многие живодеры уходят от ответственности, если их правонарушение оказывается недостаточно серьезным, чтобы повлечь за собой уголовное наказание".

Законопроект предполагает карать штрафами за жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к их содержанию или содержание и использование животных, запрещенных к содержанию (например, пумы или рыси, которых нельзя держать дома), перечислил Бурматов.

Приставов могут лишить права изымать домашних животных у должников

Кроме того, административные санкции будут предусмотрены для зоопарков и цирков, где не соблюдают требования по содержанию животных, деятельность таких заведений без лицензии (эта норма начнет работать после вступления в силу требования о лицензировании такой деятельности). Еще одна предлагаемая статья КоАП связана с несоблюдением обязанностей муниципальных чиновникам по отношению к бездомным животным. Штрафы за эти правонарушения составят от 30 до 200 тысяч рублей, полагает Бурматов.

Отдельным законопроектом предполагается прописать правила содержания животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. В интересах питомцев предложено ограничить использование пиротехники.

Кроме того, Бурматов анонсировал строительство приютов для бездомных животных в регионах страны. По его мнению, на создание питомника, сравнимого с четырехзвездочным отелем, надо 25-30 млн рублей. Предполагается, что эти деньги регионам выделит минприроды, а Комитет Госдумы по экологии готовит механизмы государственно-частного партнерства в этой сфере.

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