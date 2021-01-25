Госдума рассмотрит проекты экологических законов

Уже в феврале состоится рассмотрение во втором чтении закона о беспрепятственном доступе к экологической информации всех желающих. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Такие сведения станут доступными для всех желающих.

"Этим законом будет гарантировано право на беспрепятственный доступ к информации о состоянии и качестве воздуха, почвы, водоемов, радиационном фоне, природоохранных мероприятиях и так далее", - сказал Владимир Бурматов. Ограничить доступ к такой информации можно будет только на основании закона о государственной тайне, добавил Бурматов. Раньше многие сведения скрывали, ссылаясь на коммерческие интересы.

Другой подготовленный законопроект лишит приставов права изымать домашних животных у должников.

"Кота беспородного - или даже породистого - нигде не продашь, а у хозяев забирают фактически члена семьи, - сказал Бурматов. - По сути, это циничный шантаж. Домашний скот конфисковывать запрещено, а питомцев - пожалуйста. Это противоречие надо устранить".

Маркировать мусоровозы в зависимости от класса опасности перевозимых ими отходов обяжет в случае принятия другой намеченный к рассмотрению законопроект.

30 млн рублей - стоимость типового приюта для бездомных животных

"В Кодекс об административных правонарушениях предлагаем внести нормы ответственности за жестокое обращение с животными, - сказал Владимир Бурматов. - Сейчас есть уголовная статья. Но многие живодеры уходят от ответственности, если их правонарушение оказывается недостаточно серьезным, чтобы повлечь за собой уголовное наказание".

Законопроект предполагает карать штрафами за жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к их содержанию или содержание и использование животных, запрещенных к содержанию (например, пумы или рыси, которых нельзя держать дома), перечислил Бурматов.

Приставов могут лишить права изымать домашних животных у должников

Кроме того, административные санкции будут предусмотрены для зоопарков и цирков, где не соблюдают требования по содержанию животных, деятельность таких заведений без лицензии (эта норма начнет работать после вступления в силу требования о лицензировании такой деятельности). Еще одна предлагаемая статья КоАП связана с несоблюдением обязанностей муниципальных чиновникам по отношению к бездомным животным. Штрафы за эти правонарушения составят от 30 до 200 тысяч рублей, полагает Бурматов.

Отдельным законопроектом предполагается прописать правила содержания животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. В интересах питомцев предложено ограничить использование пиротехники.

Кроме того, Бурматов анонсировал строительство приютов для бездомных животных в регионах страны. По его мнению, на создание питомника, сравнимого с четырехзвездочным отелем, надо 25-30 млн рублей. Предполагается, что эти деньги регионам выделит минприроды, а Комитет Госдумы по экологии готовит механизмы государственно-частного партнерства в этой сфере.