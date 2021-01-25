Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте 12:25

Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте

Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте

Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку 12:19

Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку

Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку

Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета 12:01

Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета

Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета

В 1933 году Мазгар Абдуллин выпустил первую книгу стихов "Жизнь" 11:51

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Почему мы решили рассказать именно о поэтах 19.01.2021

Почему мы решили рассказать именно о поэтах

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Мухтар Абакаров воевал под Ельней, где написал песню об этом городе 19.01.2021

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Дом, где жил в детстве и отрочестве Григорий Акопян. Фото: Предоставлено Музеем литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)

Григор из села Евгард

Текст: Дмитрий Шеваров
Григорий Акопян, 24 года
Акопян Григорий (Григор) Гумушович (1920 - 04.02.1944), старший сержант, старший радиотелеграфист.

Родился в селе Егвард.

Григорий Акопян с армейским другом. 1941. Фото: Предоставлено Музеем литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)

Окончил Ереванский институт иностранных языков, факультет немецкого языка.

Был призван в 1940 году.

Служил в 71-м танковом полку 2-й Гвардейской казачьей кавалерийской Волновахской Донской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии.

Продолжал писать стихи и на фронте.

Был награжден орденом Славы второй степени, орденом Красной Звезды и орденами Великой Отечественной войны I и II степени.

Погиб в боях за освобождение украинского города Шполы. В именном списке безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 71-го танкового полка от 9 марта 1944 года фамилия поэта написана с лишней буквой: Акопьян.

Публикации:

Сборник "Неизвестный солдат. Стихи". Составитель В. Измайлов. Кишинев, издательство "Литература артистикэ", 1985 год.

Григорий Акопян в армии. 1941. Фото: Предоставлено Музеем литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)
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