Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте

Родился в селе Егвард.
Окончил Ереванский институт иностранных языков, факультет немецкого языка.
Был призван в 1940 году.
Служил в 71-м танковом полку 2-й Гвардейской казачьей кавалерийской Волновахской Донской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии.
Продолжал писать стихи и на фронте.
Был награжден орденом Славы второй степени, орденом Красной Звезды и орденами Великой Отечественной войны I и II степени.
Погиб в боях за освобождение украинского города Шполы. В именном списке безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 71-го танкового полка от 9 марта 1944 года фамилия поэта написана с лишней буквой: Акопьян.
Публикации:
Сборник "Неизвестный солдат. Стихи". Составитель В. Измайлов. Кишинев, издательство "Литература артистикэ", 1985 год.