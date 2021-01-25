Недалеко от Афин найдена роскошная гробница из белого мрамора

В Греции недалеко от международного аэропорта Афин археологи обнаружили остатки древнегреческого кладбища с несколькими мраморными памятниками, включая 2300-летнюю роскошную гробницу неизвестной женщины.

Об открытии на своем официальном сайте сообщило Министерство культуры и спорта Греции. Раскопки были проведены в конце 2020 года на кладбище древнего муниципалитета Паяния.

В результате археологам удалось обнаружить несколько погребальных элементов. В частности, был найден небольшой погребальный храм, установленный, возможно, на месте одного из захоронений.

Так, были найдены две скульптуры из белого мрамора, которые изображали двух женщин в натуральную величину. Артефакты сохранились фрагментарно. Эти женщины явно обладали разным социальным статусом.

Так, с правой стороны была изображена, видимо, умершая женщина, которой и принадлежала эта гробница. Она сидела на сложно изготовленной скамье, дифре, причем ее ноги были уложены на специальную низкую подставку. Эта женщина одета в прозрачную ионическую тунику и мантию.

Слева от нее располагалась фигура второй женщины. Вероятно, это была ее слуга, хотя высказано мнение и о том, что это мог быть ее врач. В любом случае, она с грустью и печалью поддерживает голову сидящей женщины своей левой рукой.

Ученые отмечают, что подобная погребальная практика характерна для надгробных барельефов IV века до нашей эры. Ранее подобные сюжеты находили в храме Святой Параскевы в Маркопуло, а также на кладбищах Керамейкоса и Веланидезы.

Изображение фигур в таких гробницах всегда выполнялось практически в натуральную величину. Однако в 317 году до нашей эры строительство роскошных погребальных памятников было запрещено. Сделал это Деметрий Фалеронский, правитель Афин, издавший соответствующий закон.

По мнению греческих археологов, найденный памятник также датируется IV веком до нашей эры. Он был установлен на кладбище древнего муниципалитета Паяния. Вероятно, произошло это незадолго до того, как был издан запрещающий подобную практику закон.

Добавим, что скульптуры уже переданы расположенному неподалеку Археологическому музею Вравроны. А на месте находки раскопки были продолжены. К слову, они проходят на участке, отведенном под строительство нового объекта.