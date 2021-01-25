Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба "Нью-Джерси" Никита Гусев набрал первое очко в нынешнем сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ встречались "Нью-Джерси" и "Нью-Йорк Айлендерс". В воротах "островитян" место занял российский голкипер Илья Сорокин, для которого матч стал вторым в заокеанской карьере. Он пропустил две шайбы, отразив 22 броска.

"Дьяволы" добились победы со счетом 2:0, а в их составе голевой передачей отметился российский форвард Никита Гусев. Для него это первое очко в нынешнем сезоне.

"Питтсбург" победил другой клуб из Нью-Йорка - "Рейнджерс", со счетом 3:2. В составе проигравших голевая передача на счету Артемия Панарина, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 16 бросков.