Александр Артёмов, 29 лет

Артёмов Александр Александрович (27.06.1912 - 27.05.1942, по другим данным пропал без вести еще в июле 1941-го), старший политрук.

В Центральном архиве Министерства обороны сведений об Александре Артёмове не имеется. По информации, которую сообщили сотрудники отдела краеведческой библиографии Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького, Артёмов погиб 27 мая 1942 года.

Фото: Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького.

Родился Александр в селе Фрол Коробовского района Московской области.

Родители умерли (отец в 1918-м, а мать в 1924-м), и мальчику пришлось жить у родственников, сначала у дяди, затем в семье двоюродного брата.

Семилетку окончил в той же школе в селе Спас-Клепики Рязанской области, где ранее учился Сергей Есенин.

Работал грузчиком на торфоразработках, культработником. В 1934 году был призван в армию, служил на Дальнем Востоке.

После службы Александр Артёмов остался во Владивостоке, где работал в газете Тихоокеанского флота "На боевой вахте" (заведующим литературным отделом), а затем - "За большевистские темпы". С 1934 года печатался в местных газетах "Красное знамя", "Тихоокеанская звезда", "Тихоокеанский комсомолец", в дальневосточном журнале "На рубеже".

В 1939 году вышел первый сборник молодого поэта "Тихий океан". В том же году - книжка для детей "Приключения трех щенков". До войны успели выйти еще два сборника Артёмова: "Победители" и "Атакующее слово". В 1940 году молодой поэт поступил в Литературный институт им. А.М. Горького.

Призван в армию в июне 1941 года после окончания первого курса.

Имя Александра Артёмова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького.