Инфекционист рассказал, когда делать прививку переболевшим COVID-19

Переболевшим коронавирусной инфекцией следует вакцинироваться через шесть-девять месяцев после выздоровления, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

"Мы уже сейчас знаем, консенсус достигнут, сейчас говорят, что сразу после заболевания вакцинировать не надо, через шесть-девять месяцев", - цитирует РИА Новости специалиста.

Он также рассказал, что антитела у переболевших в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за лечения антивирусными препаратами. "Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - сказал Малышев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что по результатам исследований и наблюдений, переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется вакцинироваться даже при низком уровне антител, поскольку сохраняется длительный клеточный иммунитет, который может обеспечить защиту организму.

В ВОЗ также не рекомендуют делать прививку в первые шесть месяцев после заболевания COVID-19.

В Роспотребнадзоре заявляют, что переболевших нужно будет прививать от COVID-19 не раньше осени 2021 года.