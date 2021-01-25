Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19

При этом вакцинация от COVID-19 не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, поскольку пока еще недостаточное количество людей имеет иммунитет к коронавирусу.

Темпы вакцинации зависят, главным образом, от объемов выпуска вакцин. А они сейчас наращиваются. Как сообщил на днях глава Минпромторга Денис Мантуров, в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале - 11 млн, а на март запланирован выпуск 15 млн доз. Таким образом, если прививочная кампания будет активно проводиться в регионах, требуемый уровень провакцинированных - 68,8 миллиона человек или 60 % населения - можно достичь к концу июня.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в регионах работает уже более 2 тысяч прививочных пунктов. В первом квартале 2021 года власти рассчитывают охватить вакцинацией порядка 20 миллионов россиян.