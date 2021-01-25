К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду

Более 450 объектов по федеральному проекту "Чистая вода" должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году. Об этом было сказано на совещании в Минстрое.

С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту "Чистая вода" в 2021 году запланированы строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Это позволит повысить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 85,8% в 2020 году до 86,2% в 2021 году. По федеральному проекту "Оздоровление Волги" мощности очистных сооружений должны прирасти с 0,19 куб. км в 2020 году до 0,59 куб. км в 2021 году. Это позволит снизить объемы отводимых в Волгу загрязненных сточных вод с 2,98 куб. км в 2020 году до 2,58 куб. км в 2021 году.

"Изношенность инфраструктуры водоснабжения превышает в среднем по стране 70%. Именно на водоснабжение и водоотведение, согласно статистике системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов МКА ЖКХ, приходится большая часть происшествий в сфере ЖКХ", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.