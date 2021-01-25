Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утвержденном плане мероприятий на ближайшие семь лет в рамках Десятилетия детства. "Всего их около 130. Они охватывают все вопросы, которые касаются наших маленьких граждан, начиная от их здоровья и заканчивая безопасностью", - подчеркнул он.

Правительство продолжит поддерживать родителей и опекунов, расширять существующие меры, чтобы больше семей могли улучшить свое материальное положение и жилищные условия. "Будем также повышать доступность современного образования, совершенствовать систему оказания медицинской помощи детям и питания учеников в образовательных организациях. В каждом регионе должны быть комфортные школы и детские сады, возможности для занятий творчеством и спортом, посещения секций и кружков", - сказал Мишустин.

Особое внимание будут уделено детям с ограничениями по здоровью, а также тем, кто остался без попечения родителей. Будет усовершенствована система опеки и попечительства, автоматизирован учет нуждающихся в жилье, расширены формы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, пообещал премьер.