Кабмин рассмотрит Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает в четверг на заседании правительства рассмотреть обновленную редакцию Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Документ дорабатывался с учетом поручений президента.

В течение этого года предстоит в пилотном режиме выстроить взвешенную и сбалансированную систему полномочий в сфере лесного надзора между органами власти всех уровней, подчеркнул глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

"При этом необходимо стимулировать предпринимателей к созданию мощностей по глубокой переработке древесины. Правительство предусмотрело для малого и среднего бизнеса, который работает в сфере заготовки леса, возможность получения льготного кредита на модернизацию производства", - сообщил Мишустин.

По словам премьера, важно, чтобы предприниматели уже в этом году могли начать работу по обновлению основных фондов и созданию мощностей по глубокой переработке.

"И на экспорт из России шло не сырье и продукция низкого передела, а мебель, фанера, картон и другая продукция с высокой добавленной стоимостью, а бизнес был заинтересован вкладываться в том числе в деревянное домостроение или производство альтернативных видов биотоплива", - указал председатель правительства.

В ходе совещания вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала об основных положениях обновленной стратегии.