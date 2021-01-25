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25.01.2021 16:00
Рубрика: Культура

Как будут отмечать 200-летие Николая Некрасова

Текст: Наталья Лебедева
Наступивший 2021 год пройдет под знаком Некрасова. Родился Николай Алексеевич 10 декабря, однако отмечать 200-летний юбилей издателя, публициста и поэта будут весь год.

В столице центром торжеств станет библиотека имени Некрасова на Бауманской улице. Там пройдет "День Некрасова" с участием театров - "Мастерская Брусникина" и Театра Маяковского. А в музее Пушкина на Пречистенке откроется большой выставочный проект "Некрасов и Тургенев".

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Большие планы по празднованию юбилея у Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. В частности, в городе планируют отремонтировать мемориальный музей-квартиру Некрасова, в котором юбиляр провел последние 20 лет своей жизни.

В музее-усадьбе "Карабиха" тоже серьезно подготовились к торжествам, тем более что есть сразу два повода: к 200-летию Некрасова добавляется 75-летие со дня открытия музея. Здесь планируют летом провести Всероссийский праздник поэзии, Международный Некрасовский конгресс, а также Международный форум литературных музеев в декабре. Готовятся сразу несколько знаковых выставок.

Отличным подарком для всех поклонников творчества Некрасова станет новое трехтомное собрание поэзии, которое готовят в Институте русской литературы (Пушкинском доме). Возглавляет эту работу Михаил Макеев. Он же стал автором новой биографии Некрасова, которая недавно вышла в издательстве "Молодая гвардия" в серии "ЖЗЛ".

Тем временем

Портал ГодЛитературы.РФ объявил конкурс коротких стихотворный зарисовок и мемов "Некрасов-200: есть женщины в русских селеньях?".

Фото: РИА Новости
Как отметят 200-летие Николая Некрасова: Выставки, книги, спектакли

Все мы помним строки: "Эх, полна, полна коробочка…", "Однажды в студеную зимнюю пору…", "А по бокам-то все косточки русские..." и, разумеется, "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". Эти воспевающие русских женщин строки кажутся сейчас истинно феминистскими. И действительно, Некрасов не только восхищался крестьянками, но словом и делом ратовал за равноправие женщин.

Но с течением времени необходимость входить в горящие избы (а также укладывать шпалы, валить лес и так далее) перестала казаться таким уж безусловным благом.

"…Столетье промчалось. И снова,

Как в тот незапамятный год -

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет.

Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд…

Но кони - всё скачут и скачут.

А избы - горят и горят".

Эти строки в 1960 году, через сто лет после Некрасова, язвительно написал другой поэт-бунтарь Наум Коржавин, так и назвав стихотворение, - "Вариации из Некрасова".

И вот прошло еще 80 лет. Как нынче обстоит дело со скачущими конями и горящими избами? И как сейчас к ним относиться?

Конкурс предлагает читателям поделиться своими соображениями: как в классической форме эпиграммы, подобно Коржавину, так и в новомодном обличьи мема, гифки и всего, что подскажет вам ваша фантазия. Если, конечно, она не выходит за границы благопристойности и возрастной маркировки "16+".

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