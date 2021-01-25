Как очистить смартфон и подготовить его к продаже. Главное

Чтобы сэкономить на приобретении нового смартфона, многие перед покупкой или вскоре после нее избавляются от надоевшего устройства. Как полностью очистить его от своих данных, чтобы они попали в чужие руки? Вот краткая инструкция.

1. Сделайте резервную копию данных или скопируйте информацию на новое устройство.

Apple рекомендует использовать функцию под названием "Быстрое начало", чтобы автоматически перенести все нужное со старого айфона на новый. Если же нового устройства пока нет, то понадобится открыть "Настройки", нажать на свою фамилию или ник (чтобы открыть раздел Apple ID), найти девайс, тапнуть на него, выбрать раздел "Резервная копия в iCloud" и нажать "Создать резервную копию".

Для Android-смартфонов предусмотрен специальный пункт настроек "Система - Резервное копирование и восстановление". Там необходимо нажать кнопку "Начать копирование". Кроме того, в разделе "Пользователи и аккаунты" в меню "Google" нужно выбрать переключателями данные для синхронизации (музыка, игры, документы, календарь).

2. Сбросьте смартфон до заводских настроек. В iPhone это делается так.

- В разделе Apple ID нажмите кнопку "Выйти" и затем подтвердить действие вводом пароля.

- В меню "Основные - Сброс" выберите пункт "Стереть контент и настройки". Может понадобиться ввод логина и пароля.

Владельцам Android понадобится открыть настройки, раздел "Система" и выбрать команду "Сброс", после чего сбросить сетевые настройки, настройки приложений и "удалить все данные". Сброс может занять продолжительное время, поэтому желательно подключить девайс к источнику питания (и не отключать Wi-Fi).

3. Не забудьте вынуть все SIM-карты и карты памяти.

4. Включите смартфон и убедитесь, что он встречает вас приветствием и предложением создать новую учетную запись или залогиниться в существующий аккаунт.