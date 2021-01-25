В канун годовщины освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме прошла презентация книги Российского военно-исторического общества (РВИО) "Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации". Это новый сборник документов и статей в серии, посвященной, в частности, нацистским концлагерям.

Сборник не просто история боевых действий, а рассказ о миллионах спасенных жизней.

Представляя его, директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров подчеркнул, что освободительная миссия советских войск - это не просто история боевых действий. Не было бы ее, некоторых современных государств не было бы на карте мира, закончились бы биографии и миллионов людей, в частности военнопленных и узников концлагерей. За пять лет существования Освенцим был превращен в конвейер по уничтожению людей. С 1940 года там были замучены, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек из 30 стран мира, 90% - евреи. Нацистская политика, по мнению одного из авторов книги, историка Константина Пахалюка, была первой политикой XX века по переустройству мира. "Нацистский лагерь появляется как инструмент преобразования европейского пространства, - считает он. - Гитлер начал уничтожать сначала свой народ, полагая, что некоторым людям, например, психически больным, жить нет необходимости. Но Германии нужны были ресурсы, а они на востоке. Отсюда и славяне, в том числе русские, украинцы, сербы, не должны жить своей жизнью. В Польше тоже начинается террор: массовые расстрелы интеллигенции и священников. Но наиболее последовательно эта мировая политика Германии осуществлялась по отношению к евреям".

Когда говорят об освобождении 11 стран Европы (в современных границах это 16 стран), нужно помнить, нацисты построили около 44 тысяч концлагерей и гетто. Первыми же свободу получили жители Калужского гетто в декабре 1941 года.

В западное сознание внедряется образ русского дикаря, осквернившего культурную Европу

Отдельная глава новой книги посвящена фальсификации памяти об освободительной миссии Красной армии, которая потеряла во время своего европейского похода безвозвратно около полутора миллионов человек. За освобождение Польши отдали свою жизнь 600 тысяч человек, Чехословакии - 140 тысяч, Венгрии - 140 тысяч, Румынии - 69 тысяч, Югославии - 8, Болгарии - около тысячи, Австрии - 26 тысяч, Норвегии - 3,5 тысячи, на территории Германии погибли 102 тысячи воинов Красной армии. Санитарные потери во всех этих странах составили около 2 миллионов 800 тысяч человек, напоминает фальсификаторам ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Сенявская: "Очернение освободительной миссии занимает особое место. Само понятие "освобождение" подменяется "оккупацией"... В западное сознание последовательно внедряется образ русского дикаря, осквернившего культурную Европу". По мнению историка, цель ясна: вычеркнуть СССР и современную Россию как его правопреемницу из числа победителей и переформатировать сознание самих россиян в негативном ключе по отношению к собственной истории. "А в современной ситуации эта тема приобрела политическую актуальность и направлена на подрыв международного положения России", - убеждена Сенявская.