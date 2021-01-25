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25.01.2021 21:35
Рубрика: Культура

Пошла волна

Какими станут ярмарки после эпохи пандемии
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Как книжным ярмаркам - российским и международным - приспособиться к жизни в условиях пандемии? Отлаженный график с несколькими пиками - франкфуртская в октябре, лондонская в марте, болонская в апреле - во всем мире оказался полностью заморожен. И перенос московской ярмарки Non/Fiction, впервые за 20 лет оставивший московских книголюбов без возможности набрать новинок на каникулы, логично вписался в это общее правило. А дальше? Мы расспросили директора Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок, ответственного за проведение ММКЯ и книжного фестиваля "Красная площадь" Андрея Гельмизу.
Речь идет уже не о том, чтобы просто превратить бумажную книгу в электронную. Нет, нужно думать о новом продукте. Фото: Александр Корольков/РГ Речь идет уже не о том, чтобы просто превратить бумажную книгу в электронную. Нет, нужно думать о новом продукте. Фото: Александр Корольков/РГ
Речь идет уже не о том, чтобы просто превратить бумажную книгу в электронную. Нет, нужно думать о новом продукте. Фото: Александр Корольков/РГ

Как дальше жить всем книжникам? Тем, кто привык листать новинки на стендах издательств и стоять в очередях за автографами? Да и тем, кто ездит покупать права на издание и открывать новых авторов?

Россиян пригласили поддержать акцию "Дарите книги с любовью"

Андрей Гельмиза: Ощущение, что мир живет по другим правилам и нужно с ними осваиваться не как с временными, а как с постоянными, у меня возникло еще в апреле 2020 года. И выход на Красную площадь в июне был уже абсолютно осознанной попыткой освоить эти новые правила. Для всех участников книжного рынка, в том числе для организаторов ярмарок и фестивалей, сейчас важно верить в необходимость своего продукта, своего проекта. И пытаться предоставить к нему доступ при любых обстоятельствах. То есть эти продукты должны стать сложно интегрированными из разных элементов, когда в самом продукте изначально заложены все его возможности. Такой гибридный формат. Это не просто онлайн-добавление к классической ярмарке - это полноценный онлайн-продукт. Но это еще синергия и того и другого. Мы придумываем форматы, которые хорошо умеют существовать, когда есть и офлайн-часть в живом мире, и онлайн-часть, и умеют существовать, когда один из этих кусочков вынужденно откладывается.

Мы больше не думаем о ярмарке только как о территории, о площадке, мы обязательно думаем о том, как это существует в формате большого интернета.

Московская международная книжная ярмарка запустила платформу - MIBF ONLINE. Что это?

Андрей Гельмиза: Мы пытаемся создать ярмарку, которая может существовать только в онлайн-формате. Это разведка боем. То, что у нас происходит на МIВF ONLINE, - это первая пробная версия такой ярмарки, которая в принципе должна существовать в формате 24х7 и 365 дней в году, чтобы сохранить вот эту рушащуюся связь, дать возможность восполнить те офлайн-проекты, из которых было соткано тело, график всего года.

Ярмарка, которая длится 365 дней, это уже не ярмарка, не "праздник книги", это гипермаркет...

Андрей Гельмиза: Мы еще сами должны поэкспериментировать с этим форматом, потому что ярмарка - это что-то, что имеет ограниченное время, и это единовременный всплеск энергии в ограниченное время.

Мы больше не думаем о ярмарке только как о территории, о площадке

То, к чему готовятся, специально подбирают книжки, зовут гостей...

Андрей Гельмиза: Абсолютно верно, поэтому существование в течение всего года в полноценном режиме - это некоторая натяжка. Это, безусловно, будет какая-то волновая история, которая будет несколько раз в год превращаться в более концентрированную, но мы говорим о ее ежедневном существовании, потому что нам кажется важным оставить какой-то событийный слой на ней на постоянной основе. Мы пока вместе с издателями не умеем проводить ярмарку в ежедневном режиме, но потихонечку это начинает получаться. Мы просто продолжаем на этой территории работать со всеми издателями российскими и международными, поддерживая онлайн деловые отношения, которые готовы в какой-то момент сфокусироваться и превратиться в книжный фестиваль или в офлайн-ярмарку.

Фото: Предоставлено издательством "Самокат"
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Переход книжных ярмарок в онлайн совпал по времени с массовым переходом в "небумажные" формы: набирают обороты электронные книги, бурно скакнули аудиокниги... Случайно ли это совпадение?

Андрей Гельмиза: Конечно, онлайн-ярмарка - это возможность выбрать для себя книгу. Но главная, наверное, ее миссия - не покупка, а возможность представить издательские продукты, авторские идеи. Это главное, на чем мы должны фокусироваться. В этой связи у нас в рамках проекта МIВF ONLINE была интересная беседа с нашими итальянскими партнерами из миланской школы иллюстраторов Mimasters, с которой мы делаем программу для иллюстраторов. Меняется ли сам продукт, становится ли книжка, которая полностью создается онлайн, тоже онлайн-книгой? И наши итальянские коллеги склоняются к тому, что на сегодняшний день речи об изменении самого формата не идет, что электронное производство или электронная коммуникация, связанные с книгой, не принципиально отражаются на формате самого издания. Нет идеологии, что мы теперь все создаем электронные книги вместо бумажной. Но, с другой стороны, ведь это изменившееся время - оно не только для издателей и авторов, но и для читателей. Люди воспринимают экранное время, экранное пространство совершенно по-другому. Конечно, это повод для того, чтобы издательские компании задумались о создании продукта для этой новой территории.

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