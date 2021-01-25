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25.01.2021 02:39
Рубрика: В мире

"Калифорнийский" штамм коронавируса обнаружен в Израиле

Фото: AP Photo/Oded Balilty Фото: AP Photo/Oded Balilty
Фото: AP Photo/Oded Balilty

Случай заражения "калифорнийским" штаммом коронавируса подтвердили в министерстве здравоохранения Израиля. В ведомстве отметили, что от носителя заболевания заразились еще четыре человека.

Фото: AP Photo / Armando Franca
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На минувшей неделе The New York Times писала о том, что специалисты медицинского центра "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе выявили новую разновидность коронавируса. Данный штамм, предположительно, появился в июле 2020 года в результате мутаций вируса и начал быстро распространяться в ноябре.

В публикации констатируется, что пока нет оснований считать новую разновидность более летальной, чем другие. Кроме того, пока нет доказательств того, что она является более заразной, пишет ТАСС. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире, коронавирусом в Израиле заболели 597 тысяч 403 человека.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

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