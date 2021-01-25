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25 января 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 22 января 2021 года № 8 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Дата подписания 22 января 2021 г.
Опубликован 25 января 2021 г.

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова" до 24 января 2021 года" заменить словами "до 7 февраля 2021 года";

2) часть 32 изложить в следующей редакции:

"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;

2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;

3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;

4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;

5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;

6) с 11 января по 24 января 2021 года;

7) с 25 января по 7 февраля 2021 года";

3) в абзаце первом части 81 слова "до 24 января 2021 года" заменить словами "до 7 февраля 2021 года";

4) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 24 января 2021 года" заменить словами "до 7 февраля 2021 года";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", XI Съезда предпринимателей Камчатского края), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций культуры, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края, а также организаций культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае);";

5) в абзаце первом части 18 слова "до 24 января 2021 года" заменить словами "до 7 февраля 2021 года";

6) в абзаце первом части 29 слова "до 24 января 2021 года" заменить словами "до 7 февраля 2021 года";

7) в абзаце первом части 301 слова "до 24 января 2021 года" заменить словами "до 7 февраля 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края С.В.Нехаев



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