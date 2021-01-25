Капризов первым в истории "Миннесоты" набрал 6 очков в 6 матчах

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов вошел в историю клуба, набрав шестое очко в сезоне.

Минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" встречалась с клубом "Сан-Хосе".

На пятой минуте встречи "дикари" открыли счет. С передачи Кирилл Капризова отличился Зак Паризе. Российский форвард набрал шестое очко в шести матчах. Это лучшее достижение в истории клуба для новичков.

"Миннесота" в итоге уступила 3:5. А Капризов в матче результативными действиями больше не отметился. Всего на счету россиянина гол и пять результативных передач в шести матчах.

Гол Дениса Гурьянова помог "Далласу" победить "Нэшвилл" со счетом 3:2.