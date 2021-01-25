Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил

Константин Бельхин, 31 год

Бельхин Константин Яковлевич (13.06.1912 - 15.08.1943), капитан, корреспондент "Красной звезды".

Родился Костя в деревне Аки близ Казани (сегодня это территория города). Закончил школу первой ступени и школу фабрично-заводского обучения. Поступил на физико-математический факультет Казанского университета, но вскоре был направлен в деревню для организации комсомольской работы.

Фото: Из архива Геннадия Николаевича Александрова

С сентября 1934 года - студент литературно-лингвистического факультета в Татарском педагогическом институте (Казань).

В 1935 году Константина обвинили в сокрытии социального происхождения и "поклонении" Сергею Есенину, исключили из вуза и из комсомола. Устроился на завод молотобойцем.

В октябре 1935 года призван в армию. После армии вернулся в Казань и недолго работал художником в Доме культуры.

С декабря 1937 года - в Мурманске, работает специальным корреспондентом в газете "Полярная правда".

С лета 1941 года - военный корреспондент газеты 14-й армии Карельского фронта "Часовой Севера", затем - газеты "Вперед на врага" Калининского фронта. С 1942 года - в "Красной звезде".

Награжден медалью "За оборону Сталинграда".

Константин погиб около города Дмитриев-Льговский при налете вражеской авиации. Из некролога в "Красной звезде" (номер от 21 августа 1943): "Погиб на фронте корреспондент "Красной Звезды" капитан Константин Яковлевич Бельхин - молодой талантливый военный журналист. Он встретил свой последний час как солдат..."

Бельхин дружил с Андреем Платоновым, во время войны так же служившем в "Красной звезде". Узнав о гибели друга, Андрей Платонов приехал в Михайловку и всю ночь просидел у гроба. Когда Платонову предложили выступить на траурном митинге, Платонов отказался, сказав: "Он у меня здесь" - и приложил ладонь к сердцу.

Константин Бельхин похоронен в братской могиле в слободе Михайловке Курской области.

В 1965 году в Мурманске вышла книга Константина Бельхина "Стихи из солдатских блокнотов (составитель С.А. Попова). В 2016 году в Курске вышла книга: Константин Бельхин. "Ни разу я себя не обманул..." Дневники, письма, стихотворения поэта, павшего на Великой Отечественной войне. Редактор-составитель, автор вступительной статьи Г. Александров.

Письмо от Геннадия Александрова из слободы Михайловки Железногорского района Курской области

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

Я с большим интересом читаю в "Российской газете" материалы Вашей рубрики "Календарь поэзии" о поэтах, погибших на войне. Многие не успели издать ни одного поэтического сборника или музыкального сочинения, уйдя из жизни в расцвете творческих сил. Произведения одного такого забытого поэта, Константина Бельхина, его дневники и письма вышли недавно в Курске тиражом всего 150 экземпляров.

До войны стихи и статьи Константина Бельхина печатались в газетах и в сборниках в Казани, где он родился в 1912 году и учился в университете, в Пскове, где Константин Яковлевич служил в Красной Армии, в Мурманске, когда он являлся корреспондентом "Полярной правды", во фронтовых газетах, где он был военкором. Поэт прожил сложную, но яркую жизнь. Из-за "непролетарского происхождения" был исключен из комсомола и изгнан из университета, та же участь постигла его и в Татарском пединституте. Будучи совершенно нищим, имея больную мать и брата, Константин ушел работать на производство молотобойцем. Но никакой злобы в отношении Советской власти нет ни в его дневниках и письмах, ни в его стихах. Напротив, есть только все нарастающее чувство любви к Родине, восхищение её историей, людьми, природой.

В самом начале войны Константин Бельхин стал военным корреспондентом, участвовал в боях в Заполярье, в Сталинградской битве, на Курской дуге, имел награды. В августе 1943 года он, военкор "Красной звезды", погиб во время бомбежки и захоронен в центре слободы Михайловка Курской области. На похоронах были его фронтовые друзья: известный журналист Павел Трояновский и великий писатель Андрей Платонов.

В 1965 году в Мурманске вышел небольшой сборник произведений Константина Бельхина "Стихи из солдатских блокнотов" - это, может быть, двадцатая часть из написанного им.

Вдова и две дочери Константина Бельхина пытались опубликовать его стихи и в других изданиях, но в антологиях поэтов, павших на войне, появлялось чаще всего лишь стихотворение "Письма", биографические сведения о поэте были неверными, начиная от года рождения и кончая местом гибели. А потом имя Бельхина и вовсе исчезло из сборников, не вошло оно даже в капитальную книгу "Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне" (СПб, 2005). Рукописные тетради погибшего военкора почему-то не интересовали редакции толстых журналов. И лишь недавно дочери Константина Яковлевича, Татьяна и Елена, проживающие в Мурманске и в Москве, прислали мне в слободу Михайловку несколько общих тетрадей с дневниками и стихами отца, а также десятки его писем к жене. В слободе, где покоится прах Бельхина, чтят память об этом замечательном человеке. Здесь установили обелиск на его могиле, проводят в школе и в библиотеках вечера поэзии.

Сразу же после выхода книги Константина Бельхина "Ни разу я себя не обманул..." я, как ее редактор и составитель, разослал больше десятка экземпляров в Казань, в Москву, в Мурманск - в места, связанные с жизнью и деятельностью Константина Бельхина. И в ответ не получил ни строчки.

Стихи и письма Константина Бельхина

Вы были в Лапландии летом,

где в голубые озера

льется пьянящего света

солнечный луч золотой

и, неуловимые взору,

вычерчивают узоры

птицы в ладонях ветра

над трепетною водой?

Вы были в Лапландии летом,

где нелюдимые скалы,

мхами седыми одеты,

слушают в рокоте рек

руны седой Калевалы,

звоны струны усталой?..

Вы были в Лапландии летом

на вызревшей на заре?

Когда в глубине ущелий

к радугам водопадов

всплескивают форели

блестками серебра

и робко оленье стадо

бредет в голубую прохладу,

и дремлют косматые ели

над влажным дыханьем трав?

Вы были в Лапландии летом,

в зовущих ее просторах,

художники и поэты? -

Спешите вдогонку мечте!

Я знаю, вы будете скоро

Ревнивым выискивать взором,

чтоб все рассказать об этой

негаданной красоте.

Мурманск,

1940 г.

Из писем к жене Юлии

21 ноября 1941

...Придет время, обо всем тебе расскажу, и все поймешь. А вот сейчас как тебе крикнуть, чтобы ты подняла голову, улыбнулась, вдохнула полной грудью? Любимая моя, дорогая, ты всегда верила мне и в меня верила. Так поверь ты и сейчас в это грозное время. Вытерпим мы все, сердце мое. И жить опять будем изо всех сил. Смерть-то разгулялась, да не наша, а врагов наших. А у нас у каждого будто по две жизни. И вот еще что тебе скажу (на худой конец, во что я совсем не верю), если-то у меня недлинная окажется, ты не горюй. Тяжело будет, я знаю, а ты закуси губы и вытерпи. А потом опять живи вовсю, будто за двоих сразу, а обо мне думай только так: "Хороший был парень и всю свою жизнь хорошо прожил, но умер раньше времени". Аленку с Танькой влюби в меня, как сама влюбилась, чтобы они на меня походили. Это я на всякий случай, чтобы не надо было писать об этом больше. И ты не пугайся, а думай, что когда-нибудь мы вместе прочтем это письмо, засмеемся и бросим его в огонь, а сами расцелуемся крепко-крепко. Эх, показал бы как крепко, да не дотянусь до твоих губ. Но придет время - дотянусь, облаплю тебя и всю расцелую.

Привет всем! Аленку с Танькой поласкай за меня, привет Аленке передай. Костка твой.

14 июня 1942. Иваново.

Вот и еще одна неделя пролетела. Погода стоит на редкость скверная, почти все время брызгает нудный холодный дождь. И без того отвратительное настроение такой погодой усугубляется. Всю неделю жду от тебя письма, но напрасно. Почему ты молчишь? Неужели к тебе не пришли еще мои письма? Тоскливо. С какой бы радостью я проснулся сейчас там, в землянке за Кольским заливом, где по горло настоящей, нужной работы, и нет никаких оснований грустить, где живешь каждую минуту всеми силами души и сердца. А здесь какое-то изнывание в беспрестанной бездумной толкотне и бессмысленное выматывание нервов, потеря способности чувствовать и мыслить.

Пришли мне как можно быстрее Аленушкин адрес, хоть изредка я смогу зайти к ней, отдохнуть часок-другой от щемящей сердце лагерной тоски. Иногда я с нескрываемой завистью провожаю кого-либо из здешних товарищей в город или в деревню, расположенную рядом, где ждут их жена или мать, приехавшие повидаться. Но в то же время я не могу сказать, что хочу быть в их положении. Страшно унизительно проситься на несколько часов, чтобы побыть с родными. Я бы, наверное, не смог просить каждый раз увольнения, а просто ушел, не думая об аресте по возвращении.

Ну, что я могу тебе сказать? Пиши мне, пиши, милая моя Юлька... Я обещал послать тебе в этом письме стихи. Пожалуй, это будет лучше, чем я тебе буду жаловаться на пустоту и бесцельность пребывания в этой бурсе...

Пока, моя дорогая!.. Впереди новая неделя - тяжелая, как путь на Голгофу.

Твой Костька.

17 июня 1943 г. Центральный фронт.

Где ты сейчас, моя любимая, родная моя? Так тоскливо иной раз станет от воспоминаний о нашей с тобой короткой молодости, что кажется: вот-вот запоет сейчас в тебе какая-то безжалостная волшебница-скрипка, и сердце не выдержит этой песни.

Хочешь, я тебе стихи прочту? Невеселые, правда, стихи, но мне они нравятся пока. Или это оттого, что они еще не оторвались от меня, от мысли, от сердца. Слушай:

…Осыпалась белая калина,

умирала под колесами орудий.

Словно свадьбу злую пировали

ненавистью вздыбленные люди.

Плакали.

Ругались.

Умирали.

Не простясь с умершими,

живые

шли в закат,

залитый теплой кровью.

Не тогда ль ты слышала впервые

в соловьиной песне муку вдовью,

убаюкав маленького сына?

Наливалась горькая калина...

Хорошо, что жен своих в печали

никогда нам не дано увидеть…

…Таковы лирические отступления от ежедневной, сугубо специальной военной писанины. Ты, наверное, и не представляешь, что я могу сейчас днями, неделями жить такой, например, темой, как "Определение стыков и флангов в немецких боевых порядках". Поверишь ли, я даже полюбил настоящую науку воевать и жалею, что поздно полюбил. Был бы я сейчас генералом.

Нет, только отгремит последний выстрел, если буду жив, сразу буду стучаться во все двери, чтобы отпустили меня, без пенсии и без мундира, на Север, в любимые края.

Скоро два года, как мы в последний раз поцеловались. Думаю, что еще не больше года осталось до того дня, когда я смогу прийти к тебе, к милым моим девчонкам и сказать: "Вот я и опять весь ваш". Ух, ты, как это будет хорошо!

Я сейчас в армии. Остановился в одной деревеньке и выскакиваю отсюда на 2-3 дня в дивизии, в полки. Хозяйка меня зовет Костюшей, молоком поит, и если я сплю, и деда, и ребятишек заставляет на носках ходить. Она такая милая деревенская женщина. И радуется, как великому счастью, если сынок пришлет письмо (он у ней недавно взят в армию) и напишет: "Харчи у нас, мама, теперь стали хорошие". Он еще совсем мальчик, с 1926 года.

Крепко обнимаю тебя, родная моя Юлька. Аленушку и Татьянушку по-нежному поцелую в самые носики. Привет всем. Костя.