Марк Бершадский окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки 17:10

Марк Бершадский окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки

Марк Бершадский окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки

Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил 17:08

Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил

Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил

Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года 17:02

Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года

Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года

Евгений Астерман писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным 17:00

Евгений Астерман писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным

Евгений Астерман писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным

Имя Александра Артёмова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького 16:36

Имя Александра Артёмова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького

Имя Александра Артёмова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького

За проявленный героизм, мужество и отвагу Хусен Андрухаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 16:28

За проявленный героизм, мужество и отвагу Хусен Андрухаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза

За проявленный героизм, мужество и отвагу Хусен Андрухаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза

Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте 12:25

Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте

Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте

Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку 12:19

Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку

Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку

Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета 12:01

Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета

Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета

В 1933 году Мазгар Абдуллин выпустил первую книгу стихов "Жизнь" 11:51

В 1933 году Мазгар Абдуллин выпустил первую книгу стихов "Жизнь"

В 1933 году Мазгар Абдуллин выпустил первую книгу стихов "Жизнь"

Почему мы решили рассказать именно о поэтах 19.01.2021

Почему мы решили рассказать именно о поэтах

Почему мы решили рассказать именно о поэтах

Мухтар Абакаров воевал под Ельней, где написал песню об этом городе 19.01.2021

Мухтар Абакаров воевал под Ельней, где написал песню об этом городе

Мухтар Абакаров воевал под Ельней, где написал песню об этом городе

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать 14.01.2021

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать

Борис Смоленский: У меня никогда не было желания отсиживаться за чужими спинами 14.01.2021

Борис Смоленский: У меня никогда не было желания отсиживаться за чужими спинами

Борис Смоленский: У меня никогда не было желания отсиживаться за чужими спинами

До войны, в институте, Георгий Вайнштейн был освобожден даже от физкультуры 14.01.2021

До войны, в институте, Георгий Вайнштейн был освобожден даже от физкультуры

До войны, в институте, Георгий Вайнштейн был освобожден даже от физкультуры

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном... 14.01.2021

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном...

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном...

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв 14.01.2021

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв

Из класса, где учился Александр Подстаницкий, с войны вернулись только двое ребят 14.01.2021

Из класса, где учился Александр Подстаницкий, с войны вернулись только двое ребят

Из класса, где учился Александр Подстаницкий, с войны вернулись только двое ребят

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось 14.01.2021

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении 14.01.2021

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову 14.01.2021

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого 14.01.2021

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого

Моисей Рыбаков: Хочу написать книгу. И довольно много уже написал - почти всю... 14.01.2021

Моисей Рыбаков: Хочу написать книгу. И довольно много уже написал - почти всю...

Моисей Рыбаков: Хочу написать книгу. И довольно много уже написал - почти всю...

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии 14.01.2021

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих 14.01.2021

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих

Ананий Размыслов: Я буду еще сильнее бороться за право на жизнь нежных стихов и песен 14.01.2021

Ананий Размыслов: Я буду еще сильнее бороться за право на жизнь нежных стихов и песен

Ананий Размыслов: Я буду еще сильнее бороться за право на жизнь нежных стихов и песен

Ариан Тихачек: Почему у тебя сердце болит, когда я лежу раненый? Этому надо радоваться 14.01.2021

Ариан Тихачек: Почему у тебя сердце болит, когда я лежу раненый? Этому надо радоваться

Ариан Тихачек: Почему у тебя сердце болит, когда я лежу раненый? Этому надо радоваться

Осенью 1943 года лейтенант Георгий Суворов был награжден медалью "За отвагу" 14.01.2021

Осенью 1943 года лейтенант Георгий Суворов был награжден медалью "За отвагу"

Осенью 1943 года лейтенант Георгий Суворов был награжден медалью "За отвагу"

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим" 14.01.2021

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим"

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим"

Как Дмитрий Удинцев стал разведчиком со зрением минус восемь 14.01.2021

Как Дмитрий Удинцев стал разведчиком со зрением минус восемь

Как Дмитрий Удинцев стал разведчиком со зрением минус восемь

Мирза Геловани: Не знаю почему, но я очень боюсь за себя. Боюсь оказаться забытым всеми 14.01.2021

Мирза Геловани: Не знаю почему, но я очень боюсь за себя. Боюсь оказаться забытым всеми

Мирза Геловани: Не знаю почему, но я очень боюсь за себя. Боюсь оказаться забытым всеми

Все свои стихи с фронта Леонид Розенберг посылал в письмах маме 14.01.2021

Все свои стихи с фронта Леонид Розенберг посылал в письмах маме

Все свои стихи с фронта Леонид Розенберг посылал в письмах маме

Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков 14.01.2021

Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков

Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков

Юрий Дивильковский: Всякий может умереть, а смерть за свою мечту прекрасна 14.01.2021

Юрий Дивильковский: Всякий может умереть, а смерть за свою мечту прекрасна

Юрий Дивильковский: Всякий может умереть, а смерть за свою мечту прекрасна

Как создавалась книга "Ушли на рассвете. Судьбы и стихи" 14.01.2021

Как создавалась книга "Ушли на рассвете. Судьбы и стихи"

Как создавалась книга "Ушли на рассвете. Судьбы и стихи"

После выхода книги из забвения вернулись еще три имени 14.01.2021

После выхода книги из забвения вернулись еще три имени

После выхода книги из забвения вернулись еще три имени

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

"Когда-нибудь мы вместе прочтем это письмо, засмеемся и бросим его в огонь..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Константин Бельхин, 31 год
Бельхин Константин Яковлевич (13.06.1912 - 15.08.1943), капитан, корреспондент "Красной звезды".

Родился Костя в деревне Аки близ Казани (сегодня это территория города). Закончил школу первой ступени и школу фабрично-заводского обучения. Поступил на физико-математический факультет Казанского университета, но вскоре был направлен в деревню для организации комсомольской работы.

Фото: Из архива Геннадия Николаевича Александрова

С сентября 1934 года - студент литературно-лингвистического факультета в Татарском педагогическом институте (Казань).

В 1935 году Константина обвинили в сокрытии социального происхождения и "поклонении" Сергею Есенину, исключили из вуза и из комсомола. Устроился на завод молотобойцем.

В октябре 1935 года призван в армию. После армии вернулся в Казань и недолго работал художником в Доме культуры.

С декабря 1937 года - в Мурманске, работает специальным корреспондентом в газете "Полярная правда".

С лета 1941 года - военный корреспондент газеты 14-й армии Карельского фронта "Часовой Севера", затем - газеты "Вперед на врага" Калининского фронта. С 1942 года - в "Красной звезде".

Награжден медалью "За оборону Сталинграда".

Константин погиб около города Дмитриев-Льговский при налете вражеской авиации. Из некролога в "Красной звезде" (номер от 21 августа 1943): "Погиб на фронте корреспондент "Красной Звезды" капитан Константин Яковлевич Бельхин - молодой талантливый военный журналист. Он встретил свой последний час как солдат..."

Бельхин дружил с Андреем Платоновым, во время войны так же служившем в "Красной звезде". Узнав о гибели друга, Андрей Платонов приехал в Михайловку и всю ночь просидел у гроба. Когда Платонову предложили выступить на траурном митинге, Платонов отказался, сказав: "Он у меня здесь" - и приложил ладонь к сердцу.

Константин Бельхин похоронен в братской могиле в слободе Михайловке Курской области.

В 1965 году в Мурманске вышла книга Константина Бельхина "Стихи из солдатских блокнотов (составитель С.А. Попова). В 2016 году в Курске вышла книга: Константин Бельхин. "Ни разу я себя не обманул..." Дневники, письма, стихотворения поэта, павшего на Великой Отечественной войне. Редактор-составитель, автор вступительной статьи Г. Александров.

Письмо от Геннадия Александрова из слободы Михайловки Железногорского района Курской области

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

Я с большим интересом читаю в "Российской газете" материалы Вашей рубрики "Календарь поэзии" о поэтах, погибших на войне. Многие не успели издать ни одного поэтического сборника или музыкального сочинения, уйдя из жизни в расцвете творческих сил. Произведения одного такого забытого поэта, Константина Бельхина, его дневники и письма вышли недавно в Курске тиражом всего 150 экземпляров.

До войны стихи и статьи Константина Бельхина печатались в газетах и в сборниках в Казани, где он родился в 1912 году и учился в университете, в Пскове, где Константин Яковлевич служил в Красной Армии, в Мурманске, когда он являлся корреспондентом "Полярной правды", во фронтовых газетах, где он был военкором. Поэт прожил сложную, но яркую жизнь. Из-за "непролетарского происхождения" был исключен из комсомола и изгнан из университета, та же участь постигла его и в Татарском пединституте. Будучи совершенно нищим, имея больную мать и брата, Константин ушел работать на производство молотобойцем. Но никакой злобы в отношении Советской власти нет ни в его дневниках и письмах, ни в его стихах. Напротив, есть только все нарастающее чувство любви к Родине, восхищение её историей, людьми, природой.

В самом начале войны Константин Бельхин стал военным корреспондентом, участвовал в боях в Заполярье, в Сталинградской битве, на Курской дуге, имел награды. В августе 1943 года он, военкор "Красной звезды", погиб во время бомбежки и захоронен в центре слободы Михайловка Курской области. На похоронах были его фронтовые друзья: известный журналист Павел Трояновский и великий писатель Андрей Платонов.

В 1965 году в Мурманске вышел небольшой сборник произведений Константина Бельхина "Стихи из солдатских блокнотов" - это, может быть, двадцатая часть из написанного им.

Вдова и две дочери Константина Бельхина пытались опубликовать его стихи и в других изданиях, но в антологиях поэтов, павших на войне, появлялось чаще всего лишь стихотворение "Письма", биографические сведения о поэте были неверными, начиная от года рождения и кончая местом гибели. А потом имя Бельхина и вовсе исчезло из сборников, не вошло оно даже в капитальную книгу "Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне" (СПб, 2005). Рукописные тетради погибшего военкора почему-то не интересовали редакции толстых журналов. И лишь недавно дочери Константина Яковлевича, Татьяна и Елена, проживающие в Мурманске и в Москве, прислали мне в слободу Михайловку несколько общих тетрадей с дневниками и стихами отца, а также десятки его писем к жене. В слободе, где покоится прах Бельхина, чтят память об этом замечательном человеке. Здесь установили обелиск на его могиле, проводят в школе и в библиотеках вечера поэзии.

Сразу же после выхода книги Константина Бельхина "Ни разу я себя не обманул..." я, как ее редактор и составитель, разослал больше десятка экземпляров в Казань, в Москву, в Мурманск - в места, связанные с жизнью и деятельностью Константина Бельхина. И в ответ не получил ни строчки.

Стихи и письма Константина Бельхина

Вы были в Лапландии летом,

где в голубые озера

льется пьянящего света

солнечный луч золотой

и, неуловимые взору,

вычерчивают узоры

птицы в ладонях ветра

над трепетною водой?

Вы были в Лапландии летом,

где нелюдимые скалы,

мхами седыми одеты,

слушают в рокоте рек

руны седой Калевалы,

звоны струны усталой?..

Вы были в Лапландии летом

на вызревшей на заре?

Когда в глубине ущелий

к радугам водопадов

всплескивают форели

блестками серебра

и робко оленье стадо

бредет в голубую прохладу,

и дремлют косматые ели

над влажным дыханьем трав?

Вы были в Лапландии летом,

в зовущих ее просторах,

художники и поэты? -

Спешите вдогонку мечте!

Я знаю, вы будете скоро

Ревнивым выискивать взором,

чтоб все рассказать об этой

негаданной красоте.

Мурманск,

1940 г.

Из писем к жене Юлии

21 ноября 1941

...Придет время, обо всем тебе расскажу, и все поймешь. А вот сейчас как тебе крикнуть, чтобы ты подняла голову, улыбнулась, вдохнула полной грудью? Любимая моя, дорогая, ты всегда верила мне и в меня верила. Так поверь ты и сейчас в это грозное время. Вытерпим мы все, сердце мое. И жить опять будем изо всех сил. Смерть-то разгулялась, да не наша, а врагов наших. А у нас у каждого будто по две жизни. И вот еще что тебе скажу (на худой конец, во что я совсем не верю), если-то у меня недлинная окажется, ты не горюй. Тяжело будет, я знаю, а ты закуси губы и вытерпи. А потом опять живи вовсю, будто за двоих сразу, а обо мне думай только так: "Хороший был парень и всю свою жизнь хорошо прожил, но умер раньше времени". Аленку с Танькой влюби в меня, как сама влюбилась, чтобы они на меня походили. Это я на всякий случай, чтобы не надо было писать об этом больше. И ты не пугайся, а думай, что когда-нибудь мы вместе прочтем это письмо, засмеемся и бросим его в огонь, а сами расцелуемся крепко-крепко. Эх, показал бы как крепко, да не дотянусь до твоих губ. Но придет время - дотянусь, облаплю тебя и всю расцелую.

Привет всем! Аленку с Танькой поласкай за меня, привет Аленке передай. Костка твой.

14 июня 1942. Иваново.

Вот и еще одна неделя пролетела. Погода стоит на редкость скверная, почти все время брызгает нудный холодный дождь. И без того отвратительное настроение такой погодой усугубляется. Всю неделю жду от тебя письма, но напрасно. Почему ты молчишь? Неужели к тебе не пришли еще мои письма? Тоскливо. С какой бы радостью я проснулся сейчас там, в землянке за Кольским заливом, где по горло настоящей, нужной работы, и нет никаких оснований грустить, где живешь каждую минуту всеми силами души и сердца. А здесь какое-то изнывание в беспрестанной бездумной толкотне и бессмысленное выматывание нервов, потеря способности чувствовать и мыслить.

Пришли мне как можно быстрее Аленушкин адрес, хоть изредка я смогу зайти к ней, отдохнуть часок-другой от щемящей сердце лагерной тоски. Иногда я с нескрываемой завистью провожаю кого-либо из здешних товарищей в город или в деревню, расположенную рядом, где ждут их жена или мать, приехавшие повидаться. Но в то же время я не могу сказать, что хочу быть в их положении. Страшно унизительно проситься на несколько часов, чтобы побыть с родными. Я бы, наверное, не смог просить каждый раз увольнения, а просто ушел, не думая об аресте по возвращении.

Ну, что я могу тебе сказать? Пиши мне, пиши, милая моя Юлька... Я обещал послать тебе в этом письме стихи. Пожалуй, это будет лучше, чем я тебе буду жаловаться на пустоту и бесцельность пребывания в этой бурсе...

Пока, моя дорогая!.. Впереди новая неделя - тяжелая, как путь на Голгофу.

Твой Костька.

17 июня 1943 г. Центральный фронт.

Где ты сейчас, моя любимая, родная моя? Так тоскливо иной раз станет от воспоминаний о нашей с тобой короткой молодости, что кажется: вот-вот запоет сейчас в тебе какая-то безжалостная волшебница-скрипка, и сердце не выдержит этой песни.

Хочешь, я тебе стихи прочту? Невеселые, правда, стихи, но мне они нравятся пока. Или это оттого, что они еще не оторвались от меня, от мысли, от сердца. Слушай:

…Осыпалась белая калина,

умирала под колесами орудий.

Словно свадьбу злую пировали

ненавистью вздыбленные люди.

Плакали.

Ругались.

Умирали.

Не простясь с умершими,

живые

шли в закат,

залитый теплой кровью.

Не тогда ль ты слышала впервые

в соловьиной песне муку вдовью,

убаюкав маленького сына?

Наливалась горькая калина...

Хорошо, что жен своих в печали

никогда нам не дано увидеть…

…Таковы лирические отступления от ежедневной, сугубо специальной военной писанины. Ты, наверное, и не представляешь, что я могу сейчас днями, неделями жить такой, например, темой, как "Определение стыков и флангов в немецких боевых порядках". Поверишь ли, я даже полюбил настоящую науку воевать и жалею, что поздно полюбил. Был бы я сейчас генералом.

Нет, только отгремит последний выстрел, если буду жив, сразу буду стучаться во все двери, чтобы отпустили меня, без пенсии и без мундира, на Север, в любимые края.

Скоро два года, как мы в последний раз поцеловались. Думаю, что еще не больше года осталось до того дня, когда я смогу прийти к тебе, к милым моим девчонкам и сказать: "Вот я и опять весь ваш". Ух, ты, как это будет хорошо!

Я сейчас в армии. Остановился в одной деревеньке и выскакиваю отсюда на 2-3 дня в дивизии, в полки. Хозяйка меня зовет Костюшей, молоком поит, и если я сплю, и деда, и ребятишек заставляет на носках ходить. Она такая милая деревенская женщина. И радуется, как великому счастью, если сынок пришлет письмо (он у ней недавно взят в армию) и напишет: "Харчи у нас, мама, теперь стали хорошие". Он еще совсем мальчик, с 1926 года.

Крепко обнимаю тебя, родная моя Юлька. Аленушку и Татьянушку по-нежному поцелую в самые носики. Привет всем. Костя.

На главную