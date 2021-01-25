Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению чемпионата. Пока они проводят сборы в теплых странах, болельщики следят в основном за трансферными новостями.

Промес провел в "Спартаке" четыре года и за короткий промежуток времени стал лидером команды. Фото: Михаил Синицын/РГ

По традиции одним из главных ньюсмейкеров межсезонья является "Спартак". В конце прошлой недели стало известно о переходе форварда "красно-белых" Александра Кокорина в "Фиорентину". Он должен был пройти медосмотр в Риме и поставить подпись под соглашением с "фиалками" сроком на 3,5 года.

Если откровенно - вряд ли уход Кокорина станет большой потерей для спартаковцев. За те полгода, что футболист провел в клубе, он в основном лечился и редко выходил в стартовом составе. В общей сложности Александр провел за москвичей десять встреч и забил два мяча - оба с пенальти.

Куда более важная для болельщиков "Спартака" новость - возможное возвращение экс-лидера команды Квинси Промеса. По поступающей информации, московский клуб ведет переговоры с амстердамским "Аяксом". При этом "красно-белые" уже договорились с Промесом по условиям лич­ного контракта: договор будет рассчитан на 3,5 года, а зара­батывать в России Квинси будет около 2,7 миллиона евро в год. Что касается суммы трансфера, то, опять же по неофициальным данным, "Спартак" заплатит "Аяксу" 12 миллионов евро.

В самом амстердамском клубе, как пишет издание De Tele­graaf, все еще ждут официального предложения от "красно-белых". При этом сообщается, что "Аякс" готов отпустить Квинси. Вероятно, беседа между представителями команд была, и уже в ближайшие дни поступит предложение, после чего сторонам останется только прийти к консенсусу.

Квинси Промес - один из лучших легионеров в истории нашего футбола. Он выиграл со "Спартаком" чемпионство и Суперкубок страны

Промес - один из лучших легионеров в истории "красно-белых". За четыре сезона в Премьер-лиге (с 2014 по 2018 год) он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Квинси не только много ассистировал партнерам, но и забивал достаточно: в 135 встречах он отличился 66 раз.

Летом 2018 года Промес перешел в "Севилью" за 25 миллионов евро, однако заиграть в Испании так и не сумел. Спустя сезон он оказался в "Аяксе", с которым завоевал Суперкубок Нидерландов. Впрочем, в последнее время Квинси больше запомнился не своей игрой, а скандальными историями. Самая громкая из них - арест по подозрению в нанесении ножевых ранений. Футболисту грозила тюрьма сроком на четыре года, но в итоге он был выпущен на свободу. При этом хавбек по-прежнему остается подозреваемым по делу.

Промес может стать вторым игроком из Нидерландов, пополнившим состав "Спартака" этой зимой. Ранее "красно-белые" подписали контракт с полузащитником ПСВ из Эйндховена Йорритом Хендриксом.

Тем временем в Англии на стадии 1/16 финала состоялся главный матч европейского уик-энда: в принципиальном северно-западном дерби "Манчестер Юнайтед" принимал "Ливерпуль". Хозяева одержали победу в драматичной борьбе - 3:2.

Команда Юргена Клоппа переживает серьезный кризис: перед визитом на "Олд Траффорд" она сенсационно про­играла на своем поле "Бернли" (0:1), прервав серию из 68 встреч без домашних поражений в Премьер-лиге. В то же время в последних шести играх "Ливерпуль" одержал лишь одну победу.

"МЮ", напротив, набрал отличный ход и вышел в единоличные лидеры чемпионата Англии. Вот и в прошедшем матче, уступая в счете, "красные дьяволы" вырвали важнейшую победу в принципиальном противостоянии.

Первыми отличились гости: на 18-й минуте забил Мохаммед Салах. Впрочем, еще до перерыва хозяева усилиями Мейсона Гринвуда сравняли счет, а в начале второй половины Маркус Рашфорд вывел "манкунианцев" вперед. "Ливерпуль" вновь отыгрался - дубль оформил Салах. И все же последнее слово осталось за "Юнайтед": вышедший на замену Бруну Фернандеш точно пробил со штрафного и установил окончательный счет - 3:2.

К слову, "МЮ" впервые с 2018 года победил "Ливерпуль". Тогда команду тренировал еще Жозе Моуринью.

- Великолепный матч. Мы ­отыграли действительно хорошо, забили красивые мячи. Против "Ливерпуля" необходимо внимательно защищаться, но невозможно не позволить им создавать моменты. Меня порадовала реакция команды: в сложный отрезок она собралась и вырвала победу, - отметил рулевой "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

Следующим соперником "МЮ" по Кубка Англии станет лондонский "Вест Хэм". Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: "Шеффилд Юнайтед" - "Бристоль Сити", "Вулверхэмптон" - "Саутгемптон", "Барнсли" - "Челси", "Суонси" - "Манчестер Сити", "Лестер" - "Брайтон", "Эвертон" - "Уиком" / "Тоттенхэм", "Бернли" - "Борнмут"/ "Кроули".