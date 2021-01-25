Лидером Центристской партии Эстонии станет Андре Ханимяги

Андре Ханимяги станет новым генеральным секретарем Центристской партии Эстонии. Об этом объявил председатель партии Юри Ратас, недавно подавший в отставку с поста премьер-министра Эстонии из-за коррупционного скандала.

Напомним, что за Центристскую партию голосует большинство русскоязычных избирателей.

Ханимяги приступит к своим обязанностям главы партии с 8 февраля. "Он знает работу партии изнутри, ее членов, а также работал над тем, чтобы последние трое выборов прошли успешно. Будучи как руководителем по связям с общественностью, так и старейшиной района, он проявил себя как сильный руководитель, который умеет находить и принимать решения, общаться с членами партии и прессой, а также предлагать и реализовывать новые идеи ", - так характеризует его Ратас.

Как сообщает Новостной портал Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR, Ханимяги уже объявил о своих планах на новом посту. Он намерен улучшить взаимодействие между членами партии и работать над тем, чтобы в октябре на выборах партия показала хороший результат.

Прежний генсек партии Михаил Корб покинул этот пост 12 января из-за предъявленных ему и Центристской партии подозрений в совершении финансовых махинаций.