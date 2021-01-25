Одна из старейших мечетей в мире найдена в Израиле

В Израиле команда археологов во главе с доктором Катей Цитрин-Сильверман из Еврейского университета в Иерусалиме во время раскопок древнего рынка в Тверии обнаружила остатки мечети, предположительно, одной из самых ранних в истории.

Об открытии сообщило издание Haaretz. Раскопки в Тверии, древнем населенном пункте, где веками сосуществовали разные народы, продолжались около 11 лет. Они были проведены на древнем рынке этого города.

С 2019 года раскопки ведутся в культурных слоях, которые относятся к мусульманскому, византийскому и раннему римскому периодам. В прошлом году археологи раскопали внешние стены какого-то строения.

Исследование показало, что это было культовое здание. В результате анализа его конструкции и по ряду найденных артефактов ученые установили, что здесь располагалась мечеть. Датирование показало, что она была построена около 635 года нашей эры.

Это означает, что археологам удалось обнаружить остатки одной из самых ранних мечетей в истории. Ученые предполагают, что ее мог построить Шурахбил ибн Хасана - военачальник, которого называют другом пророка Мухаммеда.

Он командовал одной из мусульманских армий, которые в VII веке нашей эры завоевали Левант. Так называется территория, на которой сегодня расположено сразу несколько государств, включая Израиль.

"Мы не можем быть на сто процентов уверены в том, что это сооружение построил именно ибн Хасана, - говорит Катя Цитрин-Сильверман. - Но у нас есть исторические источники, в которых говорится, что он основал мечеть в Тверии, когда захватил ее в 635 году".

Таким образом, свидетельства из письменных источников совпадают со временем датировки найденного сооружения, проведенной по анализу его внешних стен. По словам Цитрин-Сильверман, после завоевания Тверия стала центром экономического и политического роста арабского мира.

Кстати, находка является большой редкостью и удачей для археологов. Дело в том, что многие современные мечети были построены на месте более древних аналогичных сооружений. Поэтому у исследователей зачастую нет доступа к археологическим свидетельствам. Из-за этого идентифицировать ранние мечети всегда крайне сложно.

К слову, одной из старейших в мире считается мечеть Амр в египетском Фустате. Этот город был первой мусульманской столицей Египта, основанной в VII веке. Мечеть Амр была первой, построенной в Египте. Найденное в Тверии сооружение тоже относится к VII веку, и уже один только этот факт делает его одним из самых ранних в своем роде.