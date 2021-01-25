Михаил Благинин погиб в первом же бою

Михаил Благинин, 28 лет

Благинин Михаил Александрович (1916 - 13.07.1944), рядовой 469-го стрелкового полка, ротный писарь.

Младший (моложе на 13 лет) брат поэтессы Елены Благининой. Его старший брат Дмитрий погиб в октябре 1941-го.

До войны Михаил окончил ИФЛИ. Писал стихи, но они не сохранились. Работал учителем русского языка и литературы в Егорьевске.

В "Именном списке на рядовой и сержантский состав, направленный Егорьевским горвоенкоматом для прохождения действительной военной службы" в графе "Результат медицинского освидетельствования" написано: "Годен к строевой службе с очками". Здесь же значится: "необученный, беспартийный".

Михаил погиб в первом же бою.

Брату и его ровесникам Елена Благинина посвятила стихотворение "Орел сорок третьего года":

Жизнь не дожита… и спят орлы.

Спят орлы в сырой земле орловской,

Воротившие бездомным кров, -

Новиков, Благинин и Шабловский,

Заломёнков, Бухвостов, Петров...