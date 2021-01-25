Михаил Благинин погиб в первом же бою

Младший (моложе на 13 лет) брат поэтессы Елены Благининой. Его старший брат Дмитрий погиб в октябре 1941-го.
До войны Михаил окончил ИФЛИ. Писал стихи, но они не сохранились. Работал учителем русского языка и литературы в Егорьевске.
В "Именном списке на рядовой и сержантский состав, направленный Егорьевским горвоенкоматом для прохождения действительной военной службы" в графе "Результат медицинского освидетельствования" написано: "Годен к строевой службе с очками". Здесь же значится: "необученный, беспартийный".
Михаил погиб в первом же бою.
Брату и его ровесникам Елена Благинина посвятила стихотворение "Орел сорок третьего года":
Жизнь не дожита… и спят орлы.
Спят орлы в сырой земле орловской,
Воротившие бездомным кров, -
Новиков, Благинин и Шабловский,
Заломёнков, Бухвостов, Петров...