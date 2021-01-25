Михаил Мишустин поручил доработать Стратегию развития лесного комплекса

Обновленная Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года позволит к 2024 году качественно восстанавливать 100 процентов вырубленных или погибших лесных насаждений. Документ дорабатывался с учетом задач и поручений президента. Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что итоговый проект правительство сможет рассмотреть на ближайшем заседании в четверг.

В течение этого года предстоит в пилотном режиме выстроить взвешенную и сбалансированную систему полномочий в сфере лесного надзора между органами власти всех уровней, подчеркнул глава кабмина вчера на оперативном совещании со своими заместителями. "При этом необходимо стимулировать предпринимателей к созданию мощностей по глубокой переработке древесины. Правительство предусмотрело для малого и среднего бизнеса, который работает в сфере заготовки леса, возможность получения льготного кредита на модернизацию производства", - сообщил Мишустин.

В обновленной Стратегии лесной отрасли впервые объединены экономическая и экологическая составляющие, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. "Удалось сбалансировать интересы лесного хозяйства и лесной промышленности, - заявила она. - Наша цель - сформировать экономически эффективную отрасль". Система прописанных в документе мер должна увеличить доходность за счет развития внутренней переработки леса и потребления продукции. "При этом мы сохраним и восстановим лесные ресурсы, достояние и гордость нашей страны. Лесистость территории Российской Федерации возрастет на три процента", - подчеркнула Абрамченко.

Повышения прозрачности отрасли власти намерены добиваться через цифровизацию и внедрение отраслевых информационных систем. "В единой государственной информационной системе мы связываем все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов - от заготовки на делянке и складирования до переработки или вывоза за пределы Российской Федерации", - рассказала вице-премьер. При нестыковках в сведениях об объеме заготовки или других характеристиках сделки с древесиной будут невозможны. Единый электронный государственный лесной реестр объединит сведения о качественных и количественных характеристиках лесов и лесных земель.

Для предотвращения лесонарушений будет внедрен федеральный лесной надзор. Рослесхоз получит необходимые функции в отношении лесов, а в регионах появятся главные федеральные государственные лесные инспекторы. Сотрудников лесной охраны оснастят современным оборудованием для контроля и фиксации нарушений. "Это позволит значительно снизить ущерб от незаконных рубок и других лесонарушений, который достигает в год несколько десятков миллиардов рублей", - сказала Виктория Абрамченко.

Стратегия закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. "Мы повышаем экономику заготовки древесины не посредством вовлечения в рубку новых лесных земель, а благодаря эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами", - пояснила заместитель председателя правительства. Такой подход позволит получать в два раза больше древесины с единицы площади и в то же время достигать заданных параметров воспроизводства лесов.

Одно из важнейших направлений новой Стратегии - пересмотр подходов к восстановлению лесов

"Одно из важнейших направлений новой Стратегии - пересмотр подходов к восстановлению лесов", - заметила вице-премьер. По стране накоплено более 35 миллионов гектаров, на которых не проведено лесовосстановление. Стратегия предусматривает повышение роли региональных государственных лесохозяйственных учреждений. Они должны стать профессиональными исполнителями лесохозяйственных работ, в том числе по компенсационному лесовосстановлению. "Это позволит уже к 2024 году качественно восстанавливать 100 процентов вырубленных или погибших лесных насаждений", - заявила Виктория Абрамченко.

Между тем

Правительство продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году, заявил Михаил Мишустин. "В этот раз мера "лицензии автоматом" коснется порядка 10 сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления", - рассказал он. По словам премьер-министра, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность. Были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений.