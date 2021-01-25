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25.01.2021 13:24
Рубрика: В мире

Министр здравоохранения Испании уходит в отставку

Текст: Юрий Когалов
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья дорабатывает на своем посту последние дни. Во вторник он официально покинет кресло члена правительства, чтобы попытать удачи на парламентских выборах в Каталонии, которые, как ожидается, пройдут 14 февраля.

Состоится ли в этот день голосование, все еще под большим вопросом. Женералитат хотел перенести выборы на конец мая, поскольку в настоящее время в Испании в целом и в Каталонии в частности довольно сложная эпидемиологическая ситуация. Но некто, чье имя не разглашается, обратился в Верховный суд Каталонии, с требованием заблокировать действие указа властей региона и обязать их провести голосование в феврале. Свой вердикт суд еще не вынес.

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Тем не менее Илья во вторник уйдет в отставку с поста министра здравоохранения, а премьер Педро Санчес, как проинформировали в Монклоа, тут же объявит, кто займет его место. Предполагается, что это будет Каролина Дариас, которая сейчас возглавляет министерство территориальной политики.

Необходимость перестановок в правительстве возникла после того, как представители многих испанских партий выразили возмущение двойным статусом Ильи. По их мнению, выполнять задачи министра здравоохранения и кандидата от социалистов на выборах в Каталонии он не может, особенно тогда, когда в стране вновь отмечается рост числа зараженных коронавирусом.

В итоге Илья принял решение отказаться от министерского портфеля. С учетом нынешней политической ситуации в Каталонии он имеет хорошие шансы стать новым главой Женералитата. Правда, только при условии создания социалистами коалиции с другими политическими силами (согласно опросам, сейчас ни одна партия в регионе имеет достаточной поддержки населения, чтобы претендовать на самостоятельное формирование правительства).

Грядущие выборы будут уже пятыми в Каталонии за последние 10 лет. Необходимость их проведения возникла после того, как Верховный суд Испании окончательно отстранил главу Женералитата Кима Торру от власти, а парламент автономии не смог найти ему замену.

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