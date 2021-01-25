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25.01.2021 01:50
Рубрика: Общество

Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минздрав РФ обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным, роженицам и новорожденным с коронавирусом. В ведомстве отметили, что будущие мамы болеют чаще остальных.

Фото: iStock
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"Клинические характеристики COVID-19 у беременных в целом схожи с течением болезни у всех остальных. Часто наблюдается бессимптомное течение. В группу риска с возможным развитием тяжелых форм болезни попадают беременные женщины старше 35 лет с избыточным весом, а также с сахарным диабетом и хронической артериальной гипертензией до беременности", - приводит подробности РИА Новости.

В ведомстве подтвердили целесообразность тестирования на коронавирус только тех новорожденных, чьи матери заболели COVID-19 или имеется подозрение на инфекцию. В январских рекомендациях Минздрав также отмечает, что сейчас нет убедительных доказательств вертикальной передачи новой коронавирусной инфекции от беременной к ее ребенку. Нет и достоверных данных о передаче вируса с грудным молоком. Случаи инфицирования ребенка от матери на сегодняшний день отмечаются от тесного контакта зараженной женщины или персонала с новорожденным.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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