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25.01.2021 12:46
Рубрика: Власть

Мишустин продлит ряд лицензий и разрешений еще на год

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин о готовности необходимого постановления.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: РИА Новости
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"В этот раз мера "лицензии автоматом" коснется порядка 10 сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления", - рассказал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам Мишустина, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность. Были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. "Это позволило прежде всего защитить здоровье людей, а бизнесу - снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", - заметил премьер.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Правительство Председатель Правительства Господдержка малого бизнеса

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