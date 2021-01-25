Мишустин распределил регионам два млрд рублей на спортивные объекты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между 78 регионами ранее выделенные два миллиарда рублей на строительство объектов для занятия физкультурой и спортом.

При участии федерального финансирования планируется создать 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Новые спортивные площадки и футбольные поля будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью.