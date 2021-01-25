Новости

В Совфеде сообщили о планах введения внесудебной блокировки "трэш-стримов" 10:40
Вышел трейлер корейской фантастики Netflix "Космические чистильщики" 10:40
Жителя Югры будут судить за расстрел односельчан 10:34
В Тамбовской области COVID-19 заболели шесть годовалых малышей 10:32
В России не обнаружено южноафриканской мутации коронавируса 10:31
Сергунина: Проект столичного правительства "Московский акселератор" победил в международном конкурсе 10:28
Комедию "Тёрнер и Хуч" с Томом Хэнксом превратят в сериал 10:25
В Приморье завели дело после незаконного перекрытия дорог 10:25
Красноярские хирурги восстановили лицо женщине, пострадавшей в ДТП 10:20
В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных 10:15
Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 10:11
На Урале танковая дивизия получит боевые машины и комплексы обнаружения 10:11
Рейтинг правительства Японии упал до 33 процентов из-за COVID-19 10:10
В Германии построят мини-отель из самолета Ан-2 10:04
В столице побит температурный рекорд 2002 года 09:59
Мишустин распределил регионам два млрд рублей на спортивные объекты 09:56
Власти решили перекрыть один из ключевых каналов вывода денег за рубеж 09:38
Европе предрекли одиночество без России 09:34
С октября число безработных в Москве уменьшилось в два раза 09:32
Россияне рассказали, сколько денег ежемесячно им нужно для счастья 09:25
Стало известно, куда россияне летают бизнес-классом 09:16
В Махачкале три человека погибли от отравления угарным газом 09:01
Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ 08:57
Капризов первым в истории "Миннесоты" набрал 6 очков в 6 матчах 08:45
В Словении смягчили карантин 08:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 09:56
Рубрика: Власть

Мишустин распределил регионам два млрд рублей на спортивные объекты

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между 78 регионами ранее выделенные два миллиарда рублей на строительство объектов для занятия физкультурой и спортом.

В регионах России продолжается строительство новых спортивных объектов

При участии федерального финансирования планируется создать 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Новые спортивные площадки и футбольные поля будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью.

Власть Работа власти Госуправление Спорт Спортивная жизнь Физкультура Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей