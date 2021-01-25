Мощный и маленький: новая информация о возвращении Sony Xperia Compact

Долгое время на рынке смартфонов компактные модели считались "младшими" версиями, они получали слабое железо и изготавливались из дешевых материалов.

Компания Sony этой тенденции не следовала и почти на протяжении 10 лет выпускала линейку Xperia Compact, аппараты которой в технической части были идентичны флагманам.

Но в какой-то момент тренд на "лопаты" стал настолько повсеместным, что сдались даже японцы, выпустив напоследок XZ2 Compact в 2018 году.

Возможно, успех iPhone 12 mini заставил корпорацию из страны восходящего солнца еще раз пересмотреть свое решение. Так, Engadget пишет о том, что Sony может заново наладить выпуск маленьких Xperia.

Sony may resurrect the Xperia Compact line for small phone fans https://t.co/VEE8cfbqN4 pic.twitter.com/ryCH6mvcKs — Engadget (@engadget) January 24, 2021

Согласно инсайдерским данным, девайс будет соответствовать размерам 140 × 68,9 × 8,9 мм, компоноваться 5,5-дюймовым экраном, двумя камерами на задней панели (одна из них - 13-Мп), и 8-Мп селфи-камерой, сохранив 3,5-мм вход для наушников.

Анонс устройства ожидается в феврале, а старт продаж, предположительно, может быть назначен на весну.