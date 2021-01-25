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25.01.2021 18:54
Рубрика: Культура

На фестивале "Хроники Катастрофы" фильмы покажут бесплатно

Текст: Сусанна Альперина
В России с сегодняшнего дня и до конца месяца проходит Второй Кинофестиваль о Холокосте "Хроники Катастрофы", причем фильмы-участники можно смотреть бесплатно.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Кинофестиваль проводится в рамках "Недели памяти" - ежегодного цикла мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста - он отмечается 27 января. В этом году киносмотр посвящен Варшавскому гетто - крупнейшему во времена Второй мировой войны.

Фото: kinopoisk.ru
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В рамках этой темы всю неделю будут доступны для бесплатного просмотра онлайн - на сайте фестиваля две документальные картины: "Неоконченный фильм" (Германия, Израиль, 2010) Яэля Херсонски, в основе которого анализ кинофрагментов незавершенного немецкого пропагандистского фильма 1942 года "Das Ghetto" о массовом истреблении евреев в ходе операции "Большая Акция", и фильм режиссера Эрика Беднардского "Варшава. Разделенный город" (Польша, США, 2019) - редкие кадры, снятые по обеим сторонам стен Варшавского гетто, чередующиеся с видами современной Варшавы, интервью с экспертами и выжившими.

Остальные фильмы также можно смотреть онлайн, но если хочется на большом экране - сеансы в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга бесплатны. Для этого нужно зарегистрироваться и получить билет.

Программу показов в кинотеатрах откроет фильм "Исаак" Юргиса Матулявичюса с Северией Янушаускайте в одной из главных ролей. Российская премьера фильма пройдет в киноцентре "Октябрь" 28 января. Еще две картины кинопрограммы стали одними из первых фильмов в истории, рассказывающими об ужасах Холокоста и снятых узниками концлагерей. Отреставрированные версии этих фильмов были впервые показаны на Берлинском кинофестивале в прошлом году.

"Последний этап" Ванды Якубовской (1948) - это первый художественный фильм об "Аушвице"; его съемки происходили на территории самого лагеря смерти. Фильм "Далекое путешествие" Альфреда Радока (1949) был запрещён в Чехословакии, не показывался в течение более сорока лет, только сейчас зрители могут открыть его для себя. Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте - ссылка выше.

Организаторы "Недели памяти" - Российский еврейский конгресс (РЕК), Правительство Москвы, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Центр "Холокост".

Культура Кино и ТВ

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