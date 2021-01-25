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25.01.2021 00:01
Рубрика: Экономика

На какие зарплаты могут рассчитывать студенты

Текст: Алексей Дуэль
Размер предлагаемой зарплаты - самый важный критерий при выборе вакансии молодыми специалистам в возрасте до 24 лет. На первое место его поставили 65% респондентов, сообщили исследователи компании Heys, которые провели опрос ко дню студента. Однако при этом 67% молодых соискателей заявили, что готовы отказаться от вакансии, если им не понравятся люди, с которыми предстоит работать.

"В первую очередь, молодые кандидаты изучают всю доступную информацию о продукте и услугах, которые предоставляет потенциальный работодатель. Об этом сказали 56% молодых респондентов", - сообщила руководитель направления Hays Response Дарья Ефремова.

Фото: istock
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"Также больше половины опрошенных, 52%, внимательно знакомятся с отзывами бывших сотрудников, которые те оставляют в интернете. 37% анализируют должностные инструкции, еще 37% примеряют на себя корпоративные ценности организации, в которой хотят работать. При этом 62% опрошенных молодых людей изучают всю информацию еще до того, как отправить отклик на интересующую вакансию", - отметила она.

Проще всего устроиться на первую работу молодым профессионалам IT, выяснили эксперты. Начинающий специалист 1С в Москве может рассчитывать на заработную плату от 30 до 95 тысяч рублей. В регионах верхняя планка находится в диапазоне 40-50 тысяч рублей. Стажер-оператор производственной линии в среднем по России может рассчитывать на зарплату от 24 до 50 тысяч рублей в месяц. Стажер-технолог - от 25 до 70 тысяч рублей в месяц.

Перспективы ассистента менеджера по продажам более скромные - от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. Стажеру в отдел продаж готовы предложить ежемесячное вознаграждение от 17 до 30 тысяч рублей, а в отделе интернет-торговли - от 20 до 31 тысячи рублей.

Фото: iStock
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Молодые профессионалы почти поголовно, 91%, ищут вакансии на специализированных порталах и агрегаторах. Для 42% важен график предстоящей работы, а для 41% - перспектива карьерного роста. Чуть больше третьей части из них вникают в ценностное предложение работодателя - комплекс благ или преимуществ работы в конкретной компании. Больше половины соискателей в возрасте до 24 лет оценили свое последнее собеседование негативно. Причины такого отношения: им не разъяснили дальнейшие этапы отбора, они столкнулись с накладками по времени, грубостью персонала, не получили ответов на важные для них вопросы.

Каждый восьмой молодой специалист уже имел опыт увольнения из компании, где его не слишком радушно встретили, а каждый тридцатый делал это несколько раз. При этом у 39% опрошенных молодых специалистов ожидания от первой работы оправдались, а еще у 27% - нет. Не имели опыта первой работы 34% респондентов.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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