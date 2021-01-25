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Текст:   Ирина Алпатова  ,  Марина Трубилина 
13:07 25.01.2021

На портале госуслуг появятся сведения о недвижимости

Сведения о недвижимости будут подтягиваться из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Росреестра в кабинет пользователя на портале госуслуг. Проект постановления об этом Минцифры разместило на портале правовых актов. Документ также регламентирует процесс передачи этих сведений банкам и иным организациям, связанным с цифровым профилем гражданина.
Фото: Алексей Бурло Фото: Алексей Бурло
Фото: Алексей Бурло

В этом году планируется доработка личного кабинета на портале госуслуг, рассказали в пресс-службе министерства. В том числе теперь там будет отображаться информации обо всех объектах недвижимого имущества, принадлежащих физическим лицам с подтвержденной учетной записью на портале.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
​Росреестр начнет проверять достоверность объявлений о недвижимости

"Также там будут содержаться сведения о виде объекта недвижимости, его назначении, кадастровом номере, ранее присвоенных номерах, адресе, площади, кадастровой стоимости, виде вещного права", - перечислил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.

Ранее в интервью "РГ" руководитель Росреестра Олег Скуфинский сообщал, что в планах ведомства - запустить в 2021 году через портал госуслуг предоставление выписок из ЕГРН. "Росреестр работает над реализацией программы цифровой трансформации, концепция которой предполагает создание единой архитектуры данных и систем ведомства, чтобы оказывать гражданам услуги по принципу "одного окна", - сказал он тогда.

Пока сведения о недвижимости будут доступны только для ознакомления и просмотра. Если потребуется выписка из ЕГРН, необходимо будет обратиться Росреестр.

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