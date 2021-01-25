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25.01.2021 01:00
Рубрика: Экономика

На субсидии производителям сельхозтехники выделено 36,7 млрд рублей

Текст: Светлана Ментюкова
В ближайшие три года на программы субсидирования производителей сельхозтехники и льготного лизинга запланировано выделить 36,7 млрд рублей. Только в 2021 году это поможет купить фермерам более 22 тысяч единиц необходимых техсредств. Об этом "РГ" рассказали в Минпромторге. На стимулирующие программы будет направлена и часть утилизационного сбора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020 года программа субсидирования производителей сельхозтехники, когда машиностроительные предприятия предоставляют покупателям скидки в размере 10-15% от ее стоимости, стала одной из наиболее популярных. В прошлом году на реализацию программы было выделено 14 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей были направлены на финансирование договоров, заключенных в 2020 году, и 4 млрд рублей на договора, оформленные годом ранее. "В 2020 году по программе сельхозтоваропроизводители приобрели 22 тысячи единиц сельхозтехники, в том числе 4,8 тысячи зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 3 тысячи тракторов, 14,2 тысячи прицепной, навесной и прочей сельхозтехники", - рассказали в Минпромторге.

Фото: iStock
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В 2021-2023 годах на реализацию программы планируется выделять по 10 млрд рублей ежегодно, как в 2020 году. "Только благодаря тому, что государство своевременно направило средства на поддержку спроса на коммерческую технику, российский рынок грузовиков, по разным оценкам, упал всего лишь на 5-7%. А российские производители не только не ушли в минус, а наоборот, нарастили продажи. Например, "Камаз" увеличил продажи на 2%", - говорит руководитель пресс-службы ПАО "Камаз" Олег Афанасьев.

В ассоциации "Росспецмаш" уверены, что решить проблемы, с которыми столкнулись производители в пандемию, возможно только с расширением мер господдержки. "Увеличение объема средств, выделяемых на эти механизмы, позволит избежать роста стоимости техники для потребителей. Источником допфинансирования программ может стать индексация ставок утилизационного сбора на спецтехнику, что принесет дополнительные доходы в федеральный бюджет РФ, позволит поддержать участников рынка и обеспечить положительную динамику отечественного производства", - сообщили в отраслевом объединении.

Утильсбор составляет не более 5% от стоимости автомобиля, что не играет кардинальной роли в его стоимости. "Основные критерии, которые оказывают влияние на рост стоимости автомобиля - это металл, комплектующие, курсовая разница, поскольку многие комплектующие закупаются за границей. Поэтому эта мера (субсидирование производителей сельхозтехники - прим. "РГ") очень эффективная", - сказал Афанасьев.

Российские производители спецтехники, заверили в "Росспецмаше", отмечают, что за время своего действия механизм утилизационного сбора продемонстрировал свою эффективность: значительно снизилось количество эксплуатируемой техники с запредельно высокой долей износа; на фоне роста объемов утилизированной продукции выросли объемы приобретения новых машин; машиностроители смогли инвестировать средства в модернизацию и расширение своих производств.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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Еще одной значительной мерой поддержки участники рынка называют программу льготного лизинга (распространяется на строительно-дорожную технику). Как сообщили в Минпромторге, в 2021-2023 годы на эту программу предусмотрено 2,6 млрд рублей, 2,2 млрд рублей и 1,9 млрд рублей на каждый год соответственно. По подсчетам специалистов ведомства, это позволит реализовать 3,5 тысячи единиц техники.

В 2021 году в программе субсидирования участвуют около 60 лизинговых компаний. Кроме того, отметили в министерстве, в 2021 году Минпромторг планируется запустить программу компенсации части затрат российских организаций, осуществляющих реализацию научно-производственных проектов. Речь о модернизации имеющихся и создании новых производств сельхозтехники.

Экономика АПК Правительство Минпромторг Господдержка АПК

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