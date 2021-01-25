Находясь с рацией на передовой, Викторас Валайтис сумел поддержать постоянную связь с командиром полка

Викторас Валайтис, 27 лет

Валайтис Викторас Себастионович (Себастьянович) (1916 - 21.12.1943), старший сержант, начальник радиостанции.

Викторас родился в литовской деревне Лаукининкай (уезд Шакяй).

В 1935 году в Вильнюсе выпустил сборник стихов "В походе".

В 1942 году вступил в Литовское соединение Красной Армии. Служил в 156-м стрелковом полку 16-й Литовской стрелковой дивизии.

Во время войны печатался в литовской газете "Родина зовет". Приказом N16/н 156-го стрелкового полка от 20 июля 1943 года награжден медалью "За боевые заслуги" N674411.

Из приказа о награждении: "Начальника радиостанции роты связи, старшего сержанта Валайтиса Виктораса Себастионовича за то, что в бою 15 июля 1943 г. под деревней Никитовка Покровского района Орловской области, обслуживая со своей рацией направление командира 2-го стрелкового батальона с наблюдательным пунктом командира полка, проявил смелость, отвагу и мужество. Находясь со своей рацией на передовой, под сильным оружейно-пулеметным и минометным огнем сумел поддержать постоянную связь с командиром полка. Рация все время работала бесперебойно".

Викторас погиб на Белорусском фронте, в Витебской области (Городокский район, севернее деревни Головни).