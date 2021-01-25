Названы самые неудачные заимствования в русском языке

В Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина на Татьянин день подвели итоги акции "Емеля, не ленись", сообщает пресс-служба вуза.

Институт 13 января разместил в своих соцсетях пост, где предложил всем желающим писать в комментариях самые некорректные, по их мнению, иностранные заимствования последних лет.

За неделю пост просмотрело более 11 тысяч пользователей, в основном студенты вуза, а также выпускники, преподаватели, представители партнерских образовательных организаций. Всего они привели 275 примеров неуместных заимствований.

"Мы, конечно, за возможность арендовать автомобиль, но мы против каршеринга, потому что, скажем, французский, испанский, немецкий и даже иврит справились с этой задачей и нашли слова на своих родных языках. Возник вопрос, почему русский язык, такой сильный, такой богатый и разнообразный в плане способностей и возможностей, идет по пути наименьшего сопротивления", - прокомментировала итоги опроса ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая.

Она также подчеркнула, что заимствования сегодня активно переходят из сферы молодежного сленга в сферу публичных коммуникаций.

По мнению проректора вуза по науке Михаила Осадчего, выбор слова обычно связан с языковым вкусом говорящего.

"Среди наших примеров есть название "Московский паркинг", где почему-то звучит именно слово "паркинг", хотя есть слово "парковка". Парковка тоже происходит от слова с иностранным корнем, но это корень, который давно уже встроился в нашу словообразовательную систему, получил русский аффикс. Почему носители русского языка, почему власти предпочли то же самое слово с тем же корнем, но с более иностранным по звучанию суффиксом, это вопрос, наверное, языкового вкуса", - рассуждает он.

Противники заимствований объясняют свою позицию тем, что иностранные слова тормозят языковое творчество носителей русского.

"Последние 30-40 лет русский язык переживает очень болезненных процессы. Он перестал развиваться, а следствием этого стал приток огромного количества совершенно ненужных заимствованных слов, тогда как раньше многие слова все-таки создавались сами, например, пароход, паровоз, холодильник, пылесос, самолет, вертолет и так далее", - говорит один из инициаторов акции, писатель, публицист и литературный критик Максим Артемьев.

Топ-20 самых "неуклюжих", по мнению экспертов, заимствований из тех, которые назвали участники акции:

Бэкграунд, воркаут, воркшоп, девайс, дедлайн, инфлюэнсер, каршеринг, квиз, коворкинг, коливинг, коммитмент, локдаун, маркетплейс, нетворкинг, плейлист, продакт плейсмент, стартап, тимбилдинг, фрилансер, эндаумент.

Студенты Института Пушкина и участники волонтерской программы "Послы русского языка в мире" предложили свои аналоги этих слов. А что скажете вы?