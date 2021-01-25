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25.01.2021 20:06
Рубрика: Экономика

Бочки еще не поставлены

Страны, не входящие в ОПЕК+, увеличивают добычу нефти
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Благодаря усилиям ОПЕК+ страны, поддержавшие сделку весной 2020 года, но не присоединившиеся к ней, увеличивают добычу нефти и занимают свободные рынки сбыта. Поставки из США, Канады, Бразилии, Норвегии и некоторых других стран растут как в Европу, так и в Азию.

Говорить о глобальном переделе рынка нельзя, но определенную его долю экспорт из этих стран забрал под себя. Ситуацию могло бы исправить некоторое снижение цен на нефть, но дополнительные обязательства, взятые на себя Саудовской Аравией и еще несколькими участниками альянса, удержали котировки выше 50 долларов за баррель. То есть на комфортном уровне для добычи нефти с высокой себестоимостью - сланцевой, высоковязкой и нефти с шельфа. Не случайно вице-премьер Александр Новак на последней министерской встрече альянса просил Саудовскую Аравию не брать на себя дополнительные обязательства по сокращению.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По итогам кризисного 2020 года Норвегия увеличила производство углеводородов на 6% по сравнению с 2019 годом. В годовом выражении сократилась добыча газа (на 4,2%), а не нефти. При этом страна, которая периодически заявляет о конце эры углеводородов, уже объявила, что в 2021 году продолжит наращивание производства. Ожидается, что оно достигнет 2 млн баррелей в сутки.

В Бразилии добыча нефти в 2020 году выросла на 5%, в среднем она составила 2,3 млн баррелей в сутки. Канада к концу прошлого года почти восстановила производство до докризисного уровня, превысив 4 млн баррелей в сутки. В США добыча нефти весной упала с 12,7 млн баррелей в сутки до 10 млн, но уже к осени производство выросло до 11 млн и продолжает удерживаться на этом уровне. При этом количество действующих буровых установок в стране увеличивается с октября прошлого года, что рано или поздно приведет к росту добычи.

Сейчас ситуация на рынке кажется схожей с той, что сложилась в конце 2019 года, когда усилия ОПЕК+ приносили преференции странам, не участвующим в сделке. Можно также вспомнить, что с 2018 года экспорт нефти из США вырос более чем на 40% в Азию и на 85% в Европу. Причем с крупнейшим мировым импортером нефти Китаем у США есть торговое соглашение, по которому Пекин обязан закупить американских энергоресурсов на 52 млрд долларов.

Россия в отличие от других стран ОПЕК+ в феврале-марте увеличит добычу нефти

Но у ОПЕК+ есть козыри в рукаве. "Большинство стран альянса имеет низкую себестоимость добычи и легко сможет вернуть себе потерянную долю рынка", - говорит партнер департамента консалтинга "Делойт" СНГ Йорг Дорлер. По его мнению, по этой причине другие производители будут очень осторожны в значительном увеличении добычи, не имея четкого экономического обоснования.

Россия постаралась обезопасить себя от возможных негативных последствий. В отличие от остальных участников ОПЕК+ она сможет нарастить производство в феврале и марте на 130 тысяч баррелей в сутки. Для нашей страны при сегодняшних котировках выше 50 долларов объемы экспорта важнее дальнейшего роста стоимости барреля. В 2019 году Россия отправила в другие страны 266 млн тонн нефти, а в 2020 году - 232,5 млн тонн, то есть на 12,7% меньше. Поэтому дополнительный рост добычи позволит обеспечить сырьем внутренний рынок и немного нарастить экспорт нефти, обезопасив себя от давления конкурентов. К тому же восстановление производства в России происходит медленнее, чем в странах Ближнего Востока.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК

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